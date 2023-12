In queste ore sta facendo molto discutere ciò che è successo nella famiglia della povera Giulia Cecchettin, uccisa per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta con numerose coltellate. La nonna della giovane è finita nel vortice delle polemiche perché si è resa protagonista di un gesto che non è piaciuto a moltissimi utenti. Il video in questione è diventato di dominio pubblico in poco tempo e i commenti negativi si sono decisamente sprecati.

Ma di Giulia Cecchettin non si è parlato solo della questione nonna, le cui polemiche sono divampate per ore. Nella giornata dell’1 dicembre c’è anche stato il lunghissimo interrogatorio di 9 ore di Filippo Turetta, il quale ha pianto davanti al pm e ha detto “che qualcosa gli è scattato nella testa”. Ma si è anche silenziato in diverse occasioni, ammettendo di non ricordare alcuni particolari di quanto successo l’11 novembre scorso.

Leggi anche: “Basta, ora devo dirlo…”. Filippo Turetta choc, confessione su Giulia Cecchettin. La verità dopo 9 ore di interrogatorio





Giulia Cecchettin, sulla nonna scoppiano le polemiche per il suo gesto

A fare rumore è stato un comportamento tenuto dalla signora, considerato inopportuno data la morte della nipote Giulia Cecchettin. La nonna è stata travolta improvvisamente dalle polemiche perché ha ugualmente presentato il suo nuovo romanzo e si è anche fatta intervistare. Inoltre, c’è chi ha criticato anche il suo stato d’animo, infatti lei sarebbe apparsa troppo sorridente. E ovviamente sul web si sono scatenate numerose reazioni.

Chi ha condiviso il filmato ha scritto: “La sorella che dopo mezz’ora dà lezioni di patriarcato in tv. Il padre che quasi perdona ed è sempre davanti agli schermi. E nonna, che a Giulia ancora non seppellita, presenta il suo libro con la popolarità data dalla povera nipote”. Ma altri hanno anche sottolineato una frase della donna, ritenuta inaccettabile: “Boh sì mia nipote è morta, ormai è andata così, speravamo fosse andata in altro modo ma amen…Comunque tornando al mio libro”.

Giulia Cecchettin: Mentre tua nipote sta in un marmo gelido a subire un'autopsia e tu con tanto di rossetto continui a ridere presentando un libro come se nulla fosse accaduto, non sei una nonna ma un mostro. Io la penso così. Vergogna. — marcello crescentini (@cresce_m) December 2, 2023

Inquietante, non fa che ridere e sorridere per tutta l'intervista — simonetta (@simonet90236493) December 1, 2023

La sorella che dopo mezz'ora da lezioni di #Patriarcato in tv.

Il padre che quasi quasi perdona è sempre davanti agli schermi.



E nonna che, a #giulia ancora non seppellita, presenta il suo Libro, con la popolarità data dalla povera nipote..



Fam. Cecchettin, MavattenaffanculoVa pic.twitter.com/adMnyKF4ET — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) December 1, 2023

“Boh si mia nipote è morta, ormai è andata così, speravamo fosse andata in altro modo ma amen…Comunque tornando al mio libro 😁”



Letteralmente psicopatia — il Basato (@axiscas) December 1, 2023

Altri ancora hanno scritto su X: “Inquietante, non fa che ridere e sorridere per tutta l’intervista”, “Chi compra questo libro è ancora più stupido di questa donna”, “Le mie nonne si sarebbero distrutte dal dolore per anni, questa ride, scherza e presenta libri”.