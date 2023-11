n arrivo sull’Italia la seconda perturbazione della settimana che porterà neve, anche in pianura. Le temperature hanno già subito un crollo soprattutto al Nord a causa dell’ingresso di aria fredda di origine Artica in discesa dal Nord Europa e si stanno diffusamente portando sotto le medie climatiche del periodo.

In arrivo nevicate diffuse al Nord ma non solo ad alta quota. Attenzione a città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, ma anche a Milano e Bergamo si legge su iLMeteo.it. Venerdì 1 dicembre il maltempo persisterà al mattino al Nordovest, prima di spostarsi verso il Nordest. Nel pomeriggio sono attese forti e abbondanti precipitazioni in Toscana, con un aumento del rischio idrogeologico.





Meteo Italia, previsioni dal 1 al 4 dicembre: temperature in risalita, poi arriva il gelo

Altre piogge colpiranno ancora il Triveneto orientale e, verso sera, anche Marche, Umbria e Lazio. Anche a Roma, in serata, sono previste forti piogge e locali temporali. Fino al 2 dicembre, scrive ilMeteo.it, i venti meridionali, Libeccio e Scirocco, imperverseranno impetuosi, facendo vertiginosamente salire le temperature, ad iniziare dalle regioni meridionali e centrali.

In Sicilia si toccheranno i 24/25°C. Caldo anche nel resto del Sud, al Centro e in Sardegna con i termometri che saliranno almeno verso i 20/22°C. Sabato 2 e soprattutto nella giornata di Domenica 3 Dicembre irromperanno sull’Italia correnti fredde, provenienti dalle gelide terre del grande Nord, praticamente dal Polo.

Da domenica 3 ci sarà un clima molto rigido, soprattutto al Nord e nelle aree più interne del Centro, con valori sotto lo zero. Al Sud passeremo da valori massimi superiori ai 20°C a temperature non oltre i 12/13°C. Lunedì 4 dicembre vedrà un’alba estremamente gelida, con valori termici di diversi gradi sotto lo zero ed estese gelate, specialmente al Nord e in molte località interne del Centro, comprese città come Roma e Firenze.