Trema l’Italia, scossa di terremoto avvertita in tre regioni

Due forti scosse di terremoto sono stata avvertite distintamente della popolazione di tre regioni adriatiche. Segnalazioni dai residenti infatti arrivano da Ancona, Fano, Pesaro e Macerata. A quanto si apprende la scossa di è verificata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 febbraio “quando – si legge su Fanpage.it”, molti utenti hanno segnalato sui social il movimento tellurico che ha fatto tremare lampadari e suppellettili in casa.

La scossa, di di magnitudo 5.1, secondo l’Ingv, si è registrata alle 18.43 in Croazia. È stata avvertita distintamente anche in Italia: ad Ancona, nel Veneziano e in Friuli Venezia Giulia Stando all’Ingv la magnitudo è stata di 5.1 (anche se al primo rilievo era stata classificata come 5.2). Il sisma si è verificato lungo la costa croata, a nord est di Zara.





Terremoto in Croazia, avvertito in tre regioni italiane

Secondo i rilievi del nostro Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 44.3320, 15.5360 e ipocentro ad una profondità di soli 10 km.

L’epicentro è stato localizzato a 13 chilometri da Posedarje. “L’evento sismico è stato avvertito in tutta la Dalmazia e nel resto del Paese ma anche in Italia, Bosnia-Erzegovina e Slovenia.In Croazia molte persone sono uscite di casa affollando le strade in preda alla paura ma al momento non vengono segnalati danni”, scrive ancora Fanpage.it.

“Si è sentito un botto, come un’esplosione!” ha raccontato qualcuno. “I miei lampadari ondeggiavano e i miei bicchieri tintinnavano. Siamo usciti in strada, ma tutto si è calmato rapidamente” ha raccontato un altro sui social.