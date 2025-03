Momenti di paura nel pomeriggio di martedì 11 marzo a Milano, dove un violento incendio è scoppiato in una palazzina situata al civico 22 di via Fratelli Rizzardi, nella zona di Bonola. Il rogo si è sviluppato attorno alle 15:00, generando un’imponente colonna di fumo nero che ha rapidamente invaso l’edificio, mettendo in difficoltà i residenti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti tempestivamente con sei mezzi, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme. Tuttavia, il palazzo ha riportato danni significativi ed è stato dichiarato momentaneamente inagibile.

Milano, incendio in un palazzo in via Fratelli Rizzardi

L’incendio ha avuto origine in un appartamento al primo piano di un edificio di sei piani. Mentre gli abitanti del piano inferiore sono riusciti a fuggire immediatamente, chi si trovava ai piani superiori ha dovuto cercare riparo. Alcuni residenti, in particolare quelli del quarto e quinto piano, si sono rifugiati sui balconi per sfuggire al fumo denso che si propagava lungo la tromba delle scale. Due persone hanno riportato lievi intossicazioni dovute all’inalazione del fumo e sono state affidate alle cure del personale sanitario. Fortunatamente, nessuno risulta in pericolo di vita.

Dopo un lungo intervento, i vigili del fuoco, coadiuvati dagli specialisti del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Al momento, le cause dell’incendio non sono ancora chiare e gli investigatori stanno effettuando i dovuti accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Il palazzo è stato dichiarato non agibile, lasciando temporaneamente senza casa i residenti coinvolti. Restano da valutare i danni strutturali e i tempi necessari per il ripristino dell’edificio.

L’incendio di via Fratelli Rizzardi riporta l’attenzione sulla necessità di maggiore prevenzione negli edifici residenziali, con impianti di sicurezza e protocolli d’emergenza sempre più efficienti. Per ora, però, i residenti devono fare i conti con i disagi causati da questo drammatico evento.