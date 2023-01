Macabra scoperta nei boschi di Avio, in Trentino Alto Adige. Qui, il corpo di un uomo, in evidente stato di decomposizione, è stato ritrovato da un escursionista. Siamo ai piedi del Corno della Paura, sul Monte Vignola. L’uomo ha avvertito immediatamente i soccorritori che giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e del pessimo stato del cadavere.

Dubbi e incertezze sull’identità del deceduto, che potrebbe essere rimasto lì per qualche mese, prima di essere ritrovato. I soccorritori infatti raccontano delle pessime condizioni del cadavere, a causa della lunga esposizione agli agenti atmosferici e agli animali selvatici. Secondo le loro analisi sul posto, si tratterebbe di un uomo morto, con ogni probabilità, un paio di mesi fa. L’ipotesi che va per la maggiore è che l’uomo fosse probabilmente un escursionista precipitato in un dirupo per parecchi metri.

In queste ore si stanno cercando lo zaino o altri effetti personali che possano servire per identificare il cadavere. Tuttavia sarà fondamentale anche verificare se sia stata segnalata la scomparsa di un uomo nei paraggi negli ultimi mesi. È senza dubbio questo uno dei primi passi da fare in situazioni come queste. Una vicenda che ricorda per certi versi quella di Alessio Bondani, il 35enne di Gavorrano trovato morto in un bosco a dicembre 2022.

Il giovane era scomparso circa 24 ore prima del ritrovamento del cadavere. In questo caso, la moglie, non avendo sue notizie, aveva chiamato subito i carabinieri che avevano iniziato a cercarlo. Alla fine sono stati alcuni passanti hanno segnalato il cadavere di un uomo situato in una zona boschiva a due passi dal Pelagone.

Poco dopo, sul posto, è stata anche ritrovata la sua vettura abbandonata. Sul corpo di Alessio non sarebbero stati trovati segni di violenza. È ancora mistero quindi sulle cause della morte del giovane. Il cadavere del 35enne, dopo essere stata analizzato dal medico legale Valentina Bugelli, è stato restituito ai familiari per la cremazione, nel rispetto delle sue ultime volontà.

