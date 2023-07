Davvero insolito ciò che è successo all’interno di un ospedale italiano. Una donna si è travestita da medico e ha fatto il suo ingresso nella struttura sanitaria, prima di compiere un gesto clamoroso. A beccarla è stata un’infermiera di uno dei reparti, che si è subito accorta che qualcosa non andasse e ha deciso di allertare le forze dell’ordine. Sul posto è giunta la polizia, che una volta entrata nella stanza del nosocomio ha fatto una scoperta pazzesca.

E pazzesca è stata anche la testimonianza della signora, che ha rivelato agli agenti quali fossero le sue intenzioni. Lei è quindi entrata in ospedale di nascosto e la donna si è subito travestita da medico per passare inosservata e non farsi quindi scoprire dagli altri sanitari. A quel punto ha raggiunto un’area ben definita del nosocomio e ha iniziato a fare delle cose alquanto bollenti con una delle persone ricoverate lì dentro.

Clamoroso in ospedale: donna si è travestita da medico per fare qualcosa di hot

In particolare, una persona che lei conosceva molto bene era ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Padova, nella cosiddetta zona verde. La donna si è travestita da medico ed è riuscita ad eludere la sorveglianza e il controllo degli altri medici, fino ad accedere nell’area dove c’era a quanto pare suo marito. E un’infermiera si è resa conto nella tarda serata del 13 luglio della presenza di questa signora, intenta ad essere molesta.

La persona in questione, che ha 40 anni, voleva consumare un rapporto sessuale col coniuge e per questa ragione si era inventata questa modalità per entrare nel nosocomio padovano. Alla fine i poliziotti l’hanno beccata senza quasi tutti i vestiti addosso, mentre stava facendo cose intime con l’uomo. Era alterata dal punto di vista psicofisico ed è stata presa in carico dalla polizia, che l’ha portata in Questura per essere identificata.

E il sito Leggo ha anche preannunciato possibili conseguenze giudiziarie per la 40enne. Infatti, potrebbe passare i guai ed essere denunciata con le accuse di ricettazione, esercizio abusivo della professione per essersi quindi travestita da medico e sostituzione di persona. Sicuramente ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni.