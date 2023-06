Donna di 57 anni trovata senza vita in casa. La tragedia si è consumata a Casette Verdini, frazione di Pollenza, in provincia di Macerata. Intorno alle 8:30 di oggi, venerdì 9 giugno, i familiari hanno trovato la 57enne morta nella propria abitazione. Purtroppo, a quanto pare, non c’è alcun dubbio che si sia trattato di un gesto volontario.

Dopo aver lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il medico dell’emergenza, tuttavia, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. I carabinieri sono stati incaricati di ricostruire la dinamica e hanno accertato che si è trattato di un suicidio.

Leggi anche: “Cosa penso”. Giulia Tramontano, Giorgia Meloni: “Ho chiamato la mamma per dirglielo”





Chi ha trovato il corpo della donna

Sarebbe stata la figlia a trovare la donna di 57 anni senza vita. Il macabro ritrovamento è avvenuto nell’abitazione di via Europa. Secondo quanto riportato da CronacheMaceratesi la donna si sarebbe impiccata. Al momento non sono chiari né il motivo dell’insano gesto né quando la donna si sia suicidata.

Ad eseguire i controlli del caso sono i carabinieri della Compagnia di Macerata. Purtroppo non è la prima volta che la piccola frazione di Pollenza viene scossa da un brutto evento di cronaca nera. Tre anni fa un uomo che si trovava nei pressi di una rotatoria fece un ritrovamento sconcertante.

L’uomo trovò il corpo senza vita di una donna all’interno di una valigia dopo essere stato fatto a pezzi. Il ritrovamento avvenne nei pressi di una rotatoria che conduce verso il centro di Pollenza, sempre a Casette Verdini. Anche in quel caso ad occuparsi della vicenda furono i carabinieri.

“Udite, udite: sta arrivando lì”. Isola dei Famosi, dallo studio sbarca in Honduras: che sorpresa