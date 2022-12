Scoperta choc in chiesa e più precisamente in un’acquasantiera. L’episodio è avvenuto in Campania, a Cervinara (Avellino). A rivelare tutto è stato il sacerdote del luogo di culto, don Renato Trapani, come sottolineato dal sito Il Caudino. Alcune persone si sarebbero introdotte all’interno della parrocchia e hanno commesso un atto davvero scioccante. Nessuno poteva immaginare di vedere un scena simile, ma purtroppo il prete ha fatto quel rinvenimento spiacevole e ha denunciato il fatto.

Il prelato ha raccontato tutto durante la messa di domenica 4 dicembre. La scoperta choc in chiesa e esattamente nell’acquasantiera ha lasciato tutti senza parole. La condanna è stata praticamente unanime e don Renato Trapani ha anche aggiunto che si è trattato di un gesto mai accaduto prima e che ovviamente spera che non si ripeterà mai più. Ora non resta che capire chi possa essere entrato in parrocchia ed aver fatto un gestaccio, che difficilmente potrà essere dimenticato.

Scoperta choc in chiesa e precisamente nell’acquasantiera a Cervinara

Il comune di Cervinara è incredulo per questa scoperta choc in chiesa, all’interno dell’acquasantiera del luogo religioso di Sant’Adiutore. Quando il prete ha iniziato la messa intorno alle ore 7.30 del 4 dicembre, è arrivato l’annuncio agghiacciante alle persone che si erano posizionate per ascoltare la sua messa. Grandissima delusione per il sacerdote, che ha detto: “Questa è una aggressione, non una bravata. Un’azione violenta contro quella che è la casa di tutta la comunità”. Ma vediamo nel dettaglio cosa è avvenuto.

Nell’acquasantiera della chiesa di Cervinara sono stati ritrovati degli escrementi e dell’urina, appartenenti a uomini. Quindi, secondo don Renato si è trattato di un gesto inevitabilmente deliberato e che ha voluto colpire tutta la cittadinanza. Al momento non si è a conoscenza di chi potrebbe essersi reso conto di un atto così grave, una vera e propria profanazione di un luogo di culto. Per fortuna, a causa della pandemia da coronavirus, si sono evitati episodi sgradevoli per i fedeli che si sono recati in chiesa.

Il prete ha infatti ricordato, come scritto dal sito Leggo: “Per il Covid non è presente l’acqua benedetta nelle acquasantiere e la chiesa è aperta anche di notte per consentire di raccogliersi in preghiera a chi lo volesse, senza alcuna limitazione di orario”.