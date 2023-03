Tragedia in casa, la scoperta choc. A dare l’allarme ai Carabinieri, i residenti del quartiere dove Pasqualina Munerato, 90 anni, risiedeva insieme alla figlia Sabina Ghirello, 64 anni presso la villetta di Paderno Dugnano. L’anziana donna di 90 anni , a detta di tutti, era malata, motivo per cui non vedendola più da diversi mesi, molti hanno pensato che si potesse trovare presso qualche struttura per anziani nella provincia di Verona. Ma è bastato poco per fare venire a galla l’atroce verità.

Sabina Ghirello nasconde il cadavere della madre in casa. La scoperta è avvenuta quando i Carabinieri, allarmati dai vicini, hanno fatto irruzione nell’abitazione della 64enne allo scopo di rinvenire i documenti di una Rsa presso cui Pasqualina Munerato, 90 anni, avrebbe dovuto trovarsi a causa della condizioni di salute precarie. Durante l’accesso dei carabinieri, però il corpo di Sabina Ghirello, ex lavoratrice in un negozio di fiori, è stato rinvenuto in un avanzato stato di decomposizione sul suo letto. Si ipotizza che la donna potesse essere deceduta da circa tre giorni. Ma non solo.

Sabina Ghirello nasconde il cadavere della madre in casa: la scoperta choc dei Carabinieri

Ritrovato nella stessa abitazione, anche il cadavere della madre Pasqualina, riposto dentro una cassapanca. Stando alle prime ricostruzioni sul caso, l’anziana donna potrebbe essere morta da almeno sei, sette mesi. La prima ipotesi avanzata in sede di rilievi, è che Sabrina possa aver nascosto il cadavere della madre per continuare a percepire la pensione. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano, i quali hanno avviato gli accertamenti tecnico scientifici disposti dalla Procura di Monza.

Quando i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione delle donne, hanno trovato l’appartamento in evidente stato di disordine e trascuratezza oltre che in condizioni igieniche precarie. Si apprende che dopo gli opportuni rilievi, le salme delle due donne sono state prontamente trasferite all’istituto di medicina legale di Milano. Solo gli opportuni esami potranno effettivamente stabilire i motivi che hanno condottoal decesso di madre e figlia.

Ciò che però al momento sembra apparire alquanto chiaro, è che il decesso di Pasqualina Munerato non non sia mai stato comunicato e che effettivamente la figlia Sabina Ghirello non abbia mai smesso di percepire la pensione della madre direttamente sul conto cointestato. Quel denaro, si ipotizza, potrebbe aver rappresentato l’ unica fonte di sostentamento della 64enne. Sarebbe stata Sabina stessa a riferire a tutti che la madre era ricoverata in una Rsa lontano, in Veneto.