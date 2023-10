Lucia Piergigli, neomamma 37enne è stata stroncata da un male che non le ha lasciato scampo. Solo dieci fa aveva dato alla luce il primo figlio, e poco dopo ha iniziato la sua battaglia contro una terribile malattia. A inizio settimana purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere.

Oggi, giovedì 5 ottobre, si sono svolti i funerali. Alle ore 16, nella la chiesa di San Massimiliano Kolbe di Jesi, l’ultimo saluto in una chiesa gremita di amici, parenti e concittadini. Lucia lavorava alla Lega del Filo d’Oro e poco meno di un anno fa aveva avuto uno splendido bambino.

Lucia Piergigli, neomamma muore a 37 anni

La terribile malattia purtroppo non le ha dato scampo. Lucia Piergigli lascia i genitori ed il compagno Lorenzo. Durante questi mesi di dura lotta è stata assistita dallo Iom di Jesi e Vallesina il cuore di Lucia ha cessato di battere martedì. Sconvolti dal dolore i familiari della donna, in primis Lorenzo Spinelli, calciatore della società sportiva Borgo Minonna che milita in prima categoria.

La camera ardente di Licia Piergigli è stata allestita alla casa funeraria David Icof di via Salvemini, dove in tanti hanno voluto portare l’ultimo saluto alla neomamma. Come detto, anche nel pomeriggio alla parrocchia di San Massimiliano Kolbe tantissime persone si sono riunite per in funerale. Anche sui social sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio.

“Tutto è troppo. Troppo doloroso, troppo triste, troppo ingiusto” commenta un’amica sui social. Purtroppo la brutta notizia della malattia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, poco dopo la notizia più bella, la nascita del primo figlio insieme al compagno Lorenzo.