Era scomparso e lui non si avevano avute più tracce da da un anno. I quattro fratelli avevano lanciato l’appello per ritrovarlo e del suo caso si era occupata anche Chi l’ha visto. La trasmissione in onda il mercoledì in prima serata su Ra Tre, tramite la conduttrice Federica Sciarelli, aveva lanciato un appello ai telespettatori.

Come detto, l’uomo, oggi 50 anni, era scomparso da un anno ma non era nuovo a episodi simili. Nel 2019 aveva fatto perdere le proprie tracce ed era stato trovato mentre vagava per il lungomare della Borgata Marina di Torino di Sangro, in provincia di Chieti, in Abruzzo. Era stato notato dal passante che aveva informato tramite il 112 la centrale operativa della compagnia carabinieri di Ortona.

Scomparso un anno fa, Biagio Cacciatore trovato grazie a uno scambio di persona

Ai militari, che avevano impiegato più di un’ora per rintracciare l’uomo, nonostante le indicazioni fornite dal testimone, Biagio Cacciatore, che era privo di documenti, non aveva nascosto la sua identità. All’epoca aveva confermato di essersi allontanato da alcuni giorni dalla propria abitazione e di aver camminato a piedi fino a Torino di Sangro. Due anni dopo una nuova scomparsa.

Biagio Cacciatore era scomparso nel gennaio 2022 da da Castilenti in provincia di Teramo ed è stato ritrovato vivo a Contursi Terme, un paesino di poco più di tremila abitanti in provincia di Salerno, in Campania. L’uomo era stato avvistato e segnalato per la somiglianza con Michele Bottacin, il frate missionario scomparso vicino Pieve di Cadore nel luglio del 2002. Dopo il ritrovamento è stato portato in Veneto per il ricongiungimento con la famiglia.

La sorella e la madre del frate, infatti, viste le foto erano convinte che l’uomo trovato fosse davvero Michele. La grande somiglianza ha tratto in inganno tutti, persino la famiglia del frate scomparso. Il risultato del dna ha permesso di stabilire la sua identità. E per la famiglia di Bottacin è stata una notizia terribile, la gioia della famiglia di Biagio Cacciatore è stata enorme. Dopo un anno, l’uomo è stato riaccompagnato in Abruzzo dai quattro fratelli.