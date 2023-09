Non si spengono i riflettori su Adamo Guerra, l’uomo che nel 2013 ha inscenato il suicidio per poi andare a vivere in Grecia, dove è stato rintracciato una decina di giorni fa grazie al programma di Rai Tre Chi l’ha visto. L’uomo abitava a Lugo, nel Ravennate, insieme all’ex moglie e alle due figlie. “Ciao mamma e papà, non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita”, le parole nella missiva lasciata ai genitori prima di sparire.

“Cercherò di fare bene almeno quest’ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore del funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante: date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo . conclude la lettera – e restano ancora alcuni anni difficili”. Poi il buio totale, fino a qualche giorno fa.

Adamo Guerra sarà processato in Italia

La scoperta choc a Chi l’ha visto, arrivata grazie anche alla richiesta di divorzio avanzata dalla moglie di Adamo Guerra. “L’avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all’Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia”, ha confermato la donna alle telecamere di Chi l’ha visto.

Il caso sta per approdare in un processo davanti al Tribunale penale di Ravenna. Il 57enne, come scrive l’ANSA, “dovrà rispondere di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per avere abbandonato il domicilio domestico, sottraendosi ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi alla moglie Raffaella Borghi e alle due figlie”.

La citazione a giudizio della Procura è la conseguenza del fascicolo nato dalla querela che l’ex moglie di Adamo Guerra, Raffaella Borghi, fece a settembre 2016 ai carabinieri di Imola. La prima udienza era stata fissata per settembre 2019 ma il processo era stato sospeso perché l’imputato era stato dichiarato irreperibile. Ora che Anselmo Guerra è stato trovato verrà processato il prossimo gennaio.