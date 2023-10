È stato recuperato il cadavere rinvenuto nel pomeriggio di domenica 1 ottobre nelle acque della Costiera Amalfitana. L’attività è stata effettuata dai militari della Capitaneria di Porto di Salerno e dai vigili del fuoco che hanno operato con un elicottero dopo la segnalazione di un cadavere in mare arrivata da una persona che si trovava in barca nel tratto di mare compreso tra Cetara e Maiori.

Impegnati nel tratto di mare una motovedetta della Guardia Costiera di Salerno e un elicottero dei vigili del fuoco di Napoli. Il corpo è del ragazzo è stato portato al porto di Cetara, sul posto il sindaco Roberto Della Monica e il vice Pappalardo responsabile della protezione civile. Poi ancora a Salerno, dove ad attenderlo per il riconoscimento di rito della salma c’erano i genitori.

Corpo in acqua in Costiera Amalfitana, è di Manuel Cientanni

Il corpo ragazzo è stato individuato verso le 17,30 da un diportista che ha chiamato la Guardia Costiera, era riverso con il volto in acqua e il costume bianco e nero. Da qui l’ipotesi sull’identità del cadavere. Fin da subito si è pensato a Manuel Cientanni, il ragazzo di 29 anni che, lo scorso 14 agosto, era caduto in acqua dopo un incidente in barca. Il giovane, una volta in mare, era stato tranciato dall’elica dell’imbarcazione.

Il cuoco 29enne di Pontecagnano aveva noleggiato una barca con due amici, recandosi a Cetara per una gita. Nel corso dell’escursione in mare il giovane – come detto – è caduto dall’imbarcazione, pare per una manovra azzardata, ed è rimasto ferito mortalmente alla testa dalle eliche della barca.

Il corpo del giovane era sparito e in questo mese e mezzo il suo cadavere è stato cercato sia dalla Capitaneria di Porto di Salerno che dai vigili del fuoco. Le ricerche effettuate nello specchio d’acqua tra Cetara e Maiori con sonar e altra strumentazione specifica e altamente tecnologica non hanno portato a nessun risultato. Domenica 1 ottobre il ritrovamento fatto da una persona che faceva un giro in barca.