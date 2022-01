Scomparsa di Silvana Gandola, svolta nelle indagini. Correvo il 28 marzo scorso quando della 78enne si erano perse le tracce. La donna si era allontanata per una passeggiata sulla spiaggia di San Silverio tra Portobello e Vignola. Da quel momento le forze dell’ordine sono state allarmate per ritrovare la donna. Tanti gli appelli pubblici lanciati dai familiari, giunti anche alla trasmissione “Chi L’ha visto?”.

Sono trascorsi 10 lunghi mesi da quel giorno e oggi il ritrovamento di un corpo affiorato dalle acque del fiume locale in Gallura potrebbe rappresentare una svolta per le indagini sulla scomparsa della donna. Infatti per i carabinieri non è da escludere la possibilità che il cadavere possa essere proprio quello Silvana Gandola.

A lanciare l’allarme un gruppo di cacciatori, che hanno subito avvisato le forze dell’ordine del ritrovamento avvenuto proprio nei pressi della foce del rio Vignola, ovvero nell’area del comune di Aglientu. Dopo la segnalazione le squadre dei carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia di Tempio Pausania hanno cominciato gli opportuni rilevamenti sul caso.





Non solo un cadavere riaffiorate dalle acque del fiume, ma anche il ritrovamento di una borsa con dei documenti all’interno, elemento fondamentale per restituire chiarezza sul caso. Tutto affidato al reparto della Scientifica che condurrà le opportune analisi.

Un caso, quello della scomparsa di Silvana Gandola, torinese ma residente in Portogallo, che ha tenuto con il fiato sospeso fino a oggi. Una verità dolorosa, quella del ritrovamento, che andrebbe ad accertare da un lato il decesso della 78enne, ma che dall’altro aprirebbe anche un’altra pista di indagini sulle cause che avrebbero portato al triste epilogo.