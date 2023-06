“È arrivata la polizia”. Scomparsa Kata, la notizia poco fa: sul posto anche i vigili del fuoco e carabinieri

Proseguono le indagini della Procura di Firenze sulla scomparsa della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni sparita dal primo pomeriggio di sabato scorso. Oggi ci sono state nuove perquisizioni nell’ex hotel Astor, la struttura occupata da decine di famiglie, dove la piccola viveva con la mamma e il fratellino.

È infatti in corso lo sgombero dell’ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie dove vive anche Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dal primo pomeriggio di sabato scorso. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. Le attività di sgombero sono condotte e coordinate dalla Questura mentre la risistemazione delle famiglie è a cura dei servizi sociali del comune di Firenze.

Scomparsa Kata, al via lo sgombero dell’ex hotel Astor di Firenze

Nel corso delle indagini più volte i carabinieri, anche con le unità cinofile, hanno perquisito l’ex hotel alla ricerca della bambina o di indizi. Perquisizioni sono state effettuate anche nell’edificio confinante. Altri occupanti dell’ex hotel, tra cui una donna romena e una giovane peruviana, sono stati ascoltati al palazzo di giustizia, nell’ambito dell’inchiesta per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione condotta dai pm Giuseppe Ledda e Christine Von Borries.

Sempre nell’ambito delle indagini, la Procura ha nominato oggi Ugo Ricci, genetista dell’Istituto di medicina legale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, per estrarre il Dna dallo spazzolino e dal pettine di Kata.

I familiari della bambina scomparsa sono stati trasferiti per ragioni di sicurezza in una struttura di accoglienza. Lo sgombero è coordinato dalla questura, intervenuta insieme al dirigente e il personale della Digos. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono entrati con l’attrezzatura per poter aprire le porte che potrebbero essere state chiuse. La risistemazione della famiglie sgomberate è a cura dei servizi sociali del Comune di Firenze.