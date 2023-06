Un’intera comunità sotto choc alle prime luci dell’alba. Nessuna traccia della piccola Kataleya a partire da sabato pomeriggio dall’area urbana compresa tra San Jacopino e Novoli. Una scomparsa che parla di un fenomeno che solleva urgenza e un appello collettivo: “L’altra sera uno si è buttato dalla finestra, pare per scappare da una vendetta; poi le risse continue, gli accoltellamenti, le urla, è diventato impossibile vivere qui. La situazione, negli ultimi mesi è degenerata ancora di più. Ciò che è successo alla bambina è terribile, ma non mi stupisce: il Comune o chi di responsabilità non si vergogna a far vivere i bambini in quelle condizioni?”, sono le parole di allarme di una residente.

Scomparsa della piccola Kataleya, choc in città. La bambina era stata affidata al fratello e alla cognata della madre diretta verso il luogo di lavoro. Una volta rincasata verso le 15, mamma Katherine non ha più trovato la figlia che sembra abbia trascorso il tempo giocando con altri bambini in cortile: “È impossibile che lei si perda da sola. qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi possono essere queste persone”, sono state le parole dette tra le lacrime della mamma della bambina davanti alle telecamere del Tg1.

Scomparsa della piccola Kataleya, choc in città: “Una vicenda terribile”





“È da tempo che denunciamo questa situazione: circa settanta persone che ne combinano di tutte, i residenti non vivono più. La situazione non è mai stata presa di petto. Non si doveva arrivare alla sparizione di una bambina per chiedere lo sgombero. Abbiamo più volte chiesto controlli e telecamere anche qui tra via Monteverdi e via Maragliano, se ci fossero state, avremmo saputo subito se e verso dove la bambina è stata portata via o si è allontanata”, queste le parole di denuncia di Simone Gianfaldoni, presidente del comitato cittadini attivi San Jacopino.

E dopo aver appreso la drammatica scomparsa della bambina, anche il sentito appello di un gruppo di mamme peruviane: “Abbiamo noi per prime paura a far uscire i nostri figli qui, non li mandiamo neanche a prendere il gelato da soli per la paura che vengono aggrediti dalle quelli che escono da questo albergo. Non vogliamo che per cinquanta persone che fanno quello che gli pare qui dentro, ci passino male tutti i peruviani che vivono e lavorano a Firenze”. E come riportato anche su La Nazione, la scomparsa della piccola Kataleya è lo specchio di una situazione allarmante. Infatti la bambina abita con il fratellino e la mamma in alcune camere dell’ex albergo Astor di via Maragliano, struttura andata incontro alla chiusura durante il Covid poi occupata da alcuni senzatetto: “E qui è stato imbastito un vero e proprio racket: puoi dormire solo se paghi. La donna si era asserragliata nella sua camera con la piccola: qualcuno voleva impadronirsi delle loro stanze“, si legge sulla testata.

“Siamo venuti a solidarizzare e ad aiutare a cercare Kata, sono già passate 24 ore e non deve passare più tempo, stanotte abbiamo fatto le 5 e ora siamo nuovamente qui. Stiamo tutti uniti per Kata, aiutiamoci a trovarla”, sono le parole di un’altra giovane residente a cui si aggiunge la voce di Richard Hasana: “Purtroppo le speranze sono poche, ma siamo fiduciosi che le autorità possano risolvere la cosa il prima possibile. La maggior parte di noi non conosce Katherine perché la comunità peruviana a Firenze è molto grande, siamo tanti piccoli gruppi. Purtroppo da posti come questo ci si può aspettare qualunque cosa, mi dispiace dirlo. Però adesso dobbiamo trovare la bambina e far tornare la città alla pace”. Lipotesi degli inquirenti verte ad oggi su un rapimento.