Alessandro Venturelli ha fatto perdere le sue tracce il 5 dicembre 2020 da Sassuolo. Da quel giorno del 21enne non si è mai saputo niente e la madre Roberta non ha mai smesso di sperare. A Chi l’ha visto? la prima denuncia dei genitori, poi una serie di segnalazioni, arrivate anche insieme a quelle di Stefano Barilli, scomparso nello stesso periodo da Piacenza ma trovato cadavere lo scorso aprile.

Ora una nuova testimonianza arriva e questa volta la persona si dice sicura della sua identità. “Mi ha aiutato a prenotare un hamburger e una bibita. Volevo offrirgli qualcosa per ringraziarlo ma mi ha detto di no. Ho pagato, mi sono girata e non c’era più. L’ho riconosciuto poi dall’accento e dai capelli ricci”, ha detto la donna. La testimonianza riaccende la speranza dei familiari e degli amici di ritrovare Alessandro Venturelli.

Alessandro Venturelli, segnalazione sul ragazzo scomparso da Sassuolo

“Era vestito con una tuta nera, stava parlando con un gruppo di ragazzi di colore. L’ho visto scrivere su un block notes. Mi sembrava un volto già visto, ma non ricordavo chi fosse poi ho visto le foto su Facebook per caso e sono sicurissima al 100% che sia lui. Nel posto in cui l’ho visto penso ci siano anche le telecamere che possono confermare”, ha detto la donna a Storie Italiane.





L’avvistamento è attendibile dalle forze dell’ordine ed è stato fatto nei giorni scorsi nella zona della stazione di Padova. La mamma di Alessandro, Roberta Carassai, è partita ieri per Padova. Saranno vagliate tra l’altro da polizia e carabinieri le immagini delle telecamere in zona. “Io sono emiliana, ho riconosciuto subito l’accento. Aveva un giacca color nocciola e un cappellino rosso con la visiera girata”, ha detto la donna. E la segnalazione è arrivata anche da altri ragazzi: “Abbiamo visto un ragazzo che somiglia ad Alessandro nelle ore notturne, aveva tatuaggi e due orecchini”.

“Cerco di tenere i piedi per terra, ma ci spero – ha detto la donna – Ho avuto in passato problemi di salute, forse Alessandro può aver avvertito un allontanamento da parte mia. Mi diceva che doveva crescere e diventare autonomo. Ho la sensazione che viva per strada. Prima di scomparire mi diceva che aveva paura, che qualcuno lo stava manipolando”.