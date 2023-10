Terribile incidente stradale nella scorsa notte ad Acerra. Coinvolta una famiglia con genitori e due figli. Lo scontro è avvenuto in via Volturno, nel centro della cittadina in provincia di Napoli. A bordo di un’auto viaggiava una famiglia composta da padre, madre e due figli. I genitori sono morti, mentre i due bambini sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

I due bambini sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata e lottano per la vita. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 4 di notte in via Volturno, alla periferia di Acerra, nelle vicinanze del rione Tappia. Come riportano i quotidiani locali, la famiglia stava rientrando a casa, dopo una serata trascorsa fuori. Padre, madre e non due figli si trovavano a bordo di una Fiat 600 bianca, quando la loro auto è finita contro una Opel Astra guidata da un uomo di circa 40 anni.

Incidente stradale ad Acerra: papà e mamma morti, i figli feriti gravemente

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Acerra, i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e il personale del 118. Secondo la prima ricostruzione, dopo il terribile impatto l’uomo e la donna sono stati sbalzati all’esterno dell’automobile finendo in un terreno privato. Purtroppo, per loro non c’è stato nulla da fare, lo staff medico e paramedico intervenuto sul posto subito dopo l’incidente stradale non ha potuto fare altro che constatare il loro decesso dei due.

Le vittime si chiamavano Rino Losco, 65 anni, e Lina Iannone, 45. I loro due figli, una bambina di 8 anni e un bambino di 3, sono rimasti gravemente feriti. I coniugi sono morti sul colpo e per estrarre i loro corpi dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Afragola. L’uomo che si trovava a bordo dell’altra auto non ha riportato ferite importanti. Sottoposto al drug-test è risultato positivo ed è stato fermato per “omicidio stradale”.

Potrebbe aver assunto cocaina prima di mettersi alla guida. Sconvolte le famiglie delle vittime. “Non ci credo ancora, dimmi che non è vero, dimmi che sto sognando. Non si può morire cosi”, ha scritto su Facebook Francesca, la sorella di Lina Iannone. “Stanotte mi si è fermato il cuore. Come faccio senza i tuoi abbracci? Ritorna da noi, torna a illuminare le nostre giornate, dai forza ai tuoi figli da lassù”, le parole della nipote.