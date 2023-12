Un terribile incidente sulla strada provinciale 7 è costato la vita ad una giovane mamma di 26 anni, Giovanna Cristiani. Lo schianto nella mattinata di oggi a Monterenzio, sull’Appennino bolognese: coinvolti una macchina e un’ambulanza. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ma da una prima ricostruzione sembra che la vittima, alla guida di una Citroen in direzione San Lazzaro, abbia invaso la carreggiata opposta finendo contro l’ambulanza diretti a Loiano forse per portare la donna a un controllo all’ospedale Simiani.

>>“C’è una notizia importante per Grecia”. Grande Fratello: il pubblico già sa, ora stanno per avvisare lei. Si prevedono urla

L’impatto è stato devastante, la ragazza è morta sul colpo. Non preoccupanti le condizioni degli occupanti del mezzo dove viaggiavano quattro persone, di cui tre rimaste lievemente ferite. Il più grave è un diciannovenne, trasportato al Maggiore di Bologna mentre altri due occupanti, la 79enne trasportata e un 35enne, sono stati portati all’ospedale S.Orsola in codice 1.





Monterenzio, schianto tra auto e ambulanza: morta 26enne

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 con l’elisoccorso e le squadre dei Vigili del Fuoco. Per oltre due ore il traffico lungo la strada è rimasto bloccato. Ieri un’altra ambulanza era stata protagonista di un terribile incidente nella galleria sulla SS73 bis, la “bretella” tra Urbino e Fermignano scontrandosi con un bus di ragazzi in gita.

Nell’urto il mezzo di soccorso si era incendiato e una densa nube di fumo aveva invaso la galleria. Pesantissimo il bilancio: quattro le vittime, un medico, un infermiere, l’autista dell’ambulanza e il paziente che era a bordo. Lo scontro era avvenuto verso le 16 all’interno della galleria Ca’ Gulino alle porte di Urbino. L’ambulanza era partita da Fossombrone.

E avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale di Urbino: all’interno della galleria il terribile impatto con il pullman di San Benedetto. Nel 2022 nelle Marche si sono verificati 4.951 incidenti stradali che hanno causato la morte di 91 persone e il ferimento di altre 6.661.