Terribile incidente stradale a Sciaves, lungo la statale 49 della Pusteria, in provincia di Bolzano. Simon Innerbichler, diciannovenne di San Giovanni in valle Aurina non ce l’ha fatta. Il giovane viaggiava come passeggero a bordo di una Fiat 500, al volante della quale c’era la fidanzata. L’auto stava per svoltare a sinistra, per entrare al distributore Landestatt, quando è stata centrata da una Porsche Macan.

Le condizioni di Simon Innerbichler erano apparse le più gravi, tanto che, una volta liberato dalle lamiere dell’abitacolo dell’auto con l’aiuto delle pinze idrauliche dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, il giovane era stato trasportato con l’elisoccorso Pelikan 2 all’ospedale di Bolzano. Ha lottato per la vita fino al tardo pomeriggio, quando purtroppo i medici hanno dovuto dichiarare il decesso.

“Preso a calci in testa”. Aggressione fuori da un discoteca, 20enne muore poco dopo il ricovero





Incidente a Sciaves, morto il 19enne Simon Innerbichler

Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste ferite nell’incidente stradale, e sono state portate all’ospedale di Bressanone. Dopo lo schianto, per liberare la strada dai detriti, è stato necessario chiudere per un’ora la statale della Pusteria e deviare il traffico su un’arteria secondaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sciaves e Rio Pusteria, che hanno estratto i feriti dalle delle auto, il medico d’urgenza di Bressanone, la Croce bianca di Rio Pusteria, quella di Bressanone, i carabinieri e la Polizia stradale. Sulla Porsche Macan viaggiava una una famiglia di Brescia composta da tre persone.

L’impatto con l’auto condotta dalla fidanzata della vittima è stato violentissimo e il quadro clinico del giovane è apparso subito grave. Portato in ospedale è morto alcune ore dopo il ricovero. Traumi di media entità per la ragazza che era al volante della Fiat 500. Feriti, ma non gravemente, anche i tre occupanti dell’altra macchina, anche loro trasportati all’ospedale di Bressanone.