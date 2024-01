Terribile incidente nella mattinata di oggi lungo la statale 100 all’altezza di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Per cause ancora da accertare un furgone si schiantato contro un tir che era parcheggiato in un’area di sosta. La gravità del sinistro è stata subito evidente. Il furgoncino sul qual viaggiava Rocco Binetti, un operaio di Grumo Appula di 29 anni, si è quasi disintegrato. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, gravi altri due operai che viaggiavano con lui portati all’ospedale di Venere di Bari e al Miulli di Acquaviva delle Fonti. Sul posto la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco.

Il traffico, sul tratto di strada interessato dall’incidente, aveva subito rallentamenti . “Non posso che essere vicino alla famiglia per questa tragedia, fra l’altro consumata mentre un giovane stava andando a lavoro”, ha detto il sindaco di Grumo Appula Michele Minenna. Nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro della situazione.





Ora, intanto, è il momento del silenzio. Si tratta dell’ultimo incidente in ordine di tempo. Nelle serata di mercoledì in un terribile incidente stradale avvenuto a Roma, in via Fosso dell’Orsa, due uomini hanno perso la vita e altri quattro sono stati gravemente feriti. La Polizia Locale di Roma Capitale era intervenuta sul luogo dell’incidente, che si era verificato intorno alle 21:30.

Una Smart ForFour aveva improvvisamente perso il controllo, impattando contro un albero e un veicolo parcheggiato. Le sei vittime, tutti uomini di origine egiziana, viaggiavano insieme nel veicolo. Tra i deceduti, uno aveva 46 anni e l’altro 20 anni. I sopravvissuti, gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza in diversi ospedali della città, tutti in condizioni critiche.

Il conducente, per ragioni ancora sconosciute, aveva perso il controllo del veicolo, che ha travolto diversi paletti di ferro prima di ribaltarsi più volte e terminare la sua corsa contro un albero e una Ford Kuga parcheggiata. Un uomo di 46 anni è morto sul colpo, mentre il 20enne è stato sottoposto a tentativi di rianimazione per un’ora in strada, ma purtroppo senza successo.