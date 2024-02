L’asfalto bagnato e la pioggia hanno provocato un terribile incidente stradale che ha paralizzato la tangenziale di Bologna tra le uscite 12 e 11, in direzione Casalecchio. Al volante del camion frigo, un cinquantunenne di Urbino, purtroppo morto dopo 24 ore in ospedale. L’uomo non ce l’ha fatta e oggi i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto mercoledì 28 febbraio.

Il camion frigo condotto dalla vittima non ha visto il tir che lo precedeva e lo ha centrato in pieno. L’incidente a Bologna, tra due autoarticolati, che ha paralizzato il traffico della tangenziale già congestionato dal maltempo, si è verificato intorno alle 8,40 di ieri mattina.

Nell’impatto con il camion che trasportava alluminio, il tir frigo è è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina e per tirare fuori il camionista sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Bologna con alcune squadre, ma anche la polizia stradale e ovviamente sanitari del 118. La strada è rimasta chiusa per permettere ai soccorritori di lavorare e poi di liberare la carreggiata dai rottami dei mezzi pesanti.

L’uomo, 52 anni di Urbino, era cosciente al momento dei soccorsi ma è stato giudicato in condizioni molto gravi dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove purtroppo è morto nella notte. Il conducente dell’altro mezzo pesante, invece, è rimasto illeso ma al momento dei soccorsi era sotto choc.

Marcello Falconi, 52 anni, era un camionista originario di Urbino, nelle Marche. Il suo camion frigo aveva tamponato un altro mezzo pesante e la peggio l’ha avuta proprio il 52enne, rimasto incastrato tra le lamiere del suo tir. Per consentire i soccorsi, il tratto della tangenziale è rimasto chiuso per qualche tempo, causando non pochi disagi. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.