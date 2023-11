Dramma sull’autostrada A1 in direzione di Napoli, in un terribile incidente subito dopo il casello di Frosinone una ragazza di 21 anni ha perso la vita. La tragedia intorno alle 14. In gravi condizioni il padre. Ancora tutta da chiarire la dinamica, al vaglio delle forze dell’ordine. A quanto si è appreso finora l’auto guidata dall’uomo, una Ford Fiesta, si è ribaltata senza avere urtato altri veicoli.

Dopo avere carambolato sull’asfalto, la Fiesta è finita sul guard rail in acciaio che delimita la carreggiata che ha infilzato il veicolo uccidendo la ventunenne, un scena orribile. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto, insieme alla Stradale sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia.





Schianto sulla A1, morta una ragazza di 21 anni: ferito il padre

Il traffico è proseguito su due corsie, creando in poco tempo circa dieci chilometri di coda. Nel 2022 si sono verificati nel Lazio 20.275 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 339 persone e il ferimento di altre 26.802. Il 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale.

È quanto si legge nel focus 2022 dell’Istat sugli incidenti nella regione della Capitale. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+15,9%), i feriti (+16,3%) e le vittime della strada (+17,7%), variazioni superiori a quelle registrate a livello nazionale, dove l’aumento di incidenti (+9,2%), di feriti (+9,2) e di vittime (+9,9%) risulta più contenuto.

A Roma gli incidenti nel 2022 sono stati 16.369, con 226 morti e 20.996 feriti. Rispetto all’anno procedente i morti nella Capitale sono stati 44 in più; la variazione in percentuale nell’arco 2019-2022 è stata del 17,1%. Una strage continua.