Perde il controllo della macchina e si ribalta. Un rocambolesco incidente si è verificato nella giornata di oggi, domenica 8 ottobre. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7 di mattina per cause in corso di accertamento. Quel che è certo è che, come si vede dalle immagini diffuse dai media locali, l’automobile sulla quale viaggiava una giovane donna si è ribaltata.

Come riportato da Arezzo Today erano le 7 di mattina quando diverse unità della Croce Bianca di Arezzo sono intervenuti in via Masaccio per prestare soccorso a una conducente rimasta ferita. La donna è stata tratta in salvo dal veicolo e trasportata, fortunatamente in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo.

La dinamica dell’incidente: cosa è successo

Sul luogo dell’incidente è accorsa anche la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso. Ma come è potuto succedere? Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia perso il controllo del mezzo e abbia urtato una macchina ferma in sosta. Ciò ha provocato il ribaltamento dell’automobile sulla quale viaggiava la giovane. Per lei solo tanto spavento e ferite lievi.

È andata peggio al ciclista che nella giornata di ieri, sabato 7 ottobre, è stato investito da un’automobile a Borgo Santa Croce, quartiere di Arezzo. I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti intorno alle 16 di per soccorrerlo. L’uomo, 53 anni, è stato soccorso dall’automedica di Arezzo e dall’ambulanza della Croce Bianca aretina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani. Il ciclista ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale fiorentino di Careggi a Firenze con il Pegaso.

Infine un altro incidente con ribaltamento, stavolta mortale, è avvenuto sempre sabato a Ospedaletto d’Alpinolo, provincia di Avellino, dopo le nove di mattina. Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale. L’automobile si trovava su Contrada Casale quando si è ribaltata dopo aver sbandato. Il sessantenne, originario del posto, è stato estratto dalle lamiere ancora in vita dai Vigili del Fuoco, ma è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo.

