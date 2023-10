Si chiamava Francesco Vincenzo Maniaci, il medico di 43 anni, originario di Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, morto in un incidente stradale avvenuto tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù, all’altezza del chilometro 175. L’uomo era molto conosciuto perché era figlio del chirurgo ed ex primario di Sant’Agata di Militello. Anche lui era medico e lavorava presso il Centro Medico-Legale INPS di Trapani.

Francesco Vincenzo Maniaci stava andando a lavoro, a Trapani, quando un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata della strada A20, in direzione Palermo, schiacciando l’auto sulla quale stava viaggiando il medico. L’incidente stradale è accaduto all’alba di lunedì 9 ottobre, intorno alle sei, e la carreggiata dell’autostrada è ancora bloccata al traffico.

Albero crolla e schiaccia auto, morto il medico Francesco Vincenzo Maniaci

Sul posto è subito intervenuta la polizia stradale, gli operai del Cas, il consorzio autostrade, i mezzi di soccorso e il personale del 118. La strada è stata chiusa del tutto al traffico anche perché l’albero ha occupato l’intera carreggiata e al momento sono ancora in corso le operazione di rimozione e pulizia per riaprire il tratto stradale al traffico.

Sconvolta la comunità di Sant’Agata di Militello: “La nostra è una piccola comunità e oggi si è svegliata sconvolta da questo terribile lutto. Conosco personalmente il padre del giovane medico. L’amministrazione si stringe alla sua famiglia in questo momento di dolore”, ha detto il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso.

L’impatto con l’albero è stato violentissimo e purtroppo per Francesco Vincenzo Maniaci non c’è stato niente da fare. Come riportano i quotidiani locali, il personale medico accorso sul posto dopo la chiamata d’emergenza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del medico. L’autostrada A20 è ancora chiusa uscita obbligatoria a Cefalù per le auto che viaggiano in direzione Palermo.