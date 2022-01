Era già arrivato a scuola, poi è tornato a casa, ed è morto dopo essersi scontrato contro un camion. Così ha perso la vita Giuliano Napoli, 16 anni, residente a Fiorano, in provincia di Modena, in Emilia Romagna.

L’incidente si è verificato nel tragitto tra la casa e la scuola che frequentava il sedicenne. Come ricostruiscono i quotidiani locali, Giuliano Napoli era già arrivato a scuola ma è tornato indietro molto probabilmente per prendere qualcosa che aveva scordato. Il suo scooter si è scontrato contro un camion a Sassuolo, in via Ancora, angolo via Staffette Partigiane.

L’impatto tra il ciclomotore condotto dal sedicenne e il mezzo pesante è avvenuto alle otto del mattino in una semicurva ed è stato frontale. L’uomo a bordo del camion, un 41enne residente a Fiorano, non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, che è stato violentissimo, con il sedicenne incastrato tra motrice e rimorchio.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi dall’ospedale di Modena ma per Giuliano Napoli non c’è stato niente da fare. L’impatto è stato violentisismo e il sedicenne è morto sul colpo. La strada è rimasta chiusa per permettere i rilievi della polizia locale e agli operatori di pulire la carreggiata dai rottami.

Giuliano Napoli lascia la mamma Santa Fresta, il papà Antonino e i fratelli (un altro fratello morì nel 2009 a 8 anni). Il sindaco di Sassuolo, Francesco Menani, ha chiesto ai cittadini di non divulgare il video dell’incidente in cui è rimasto vittima il sedicenne: “Consiglio di non continuare a far girare su whatsapp il video dell’incidente di questa mattina. Oltre alla mancanza di rispetto si possono passare grossi guai”.