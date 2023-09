Una notizia angosciante e terribile ha sconvolto in particolare due regioni, ma più in generale l’Italia intera. Una storia strappalacrime, che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. Sara Viscardi è morta infatti il giorno prima del suo matrimonio. Aveva solamente 39 anni ed era ammalata da tempo, ma pensava che avesse potuto fare in tempo a sposarsi con il suo amato compagno Francesco. Invece non ce l’ha fatta a sopravvivere fino a quel giorno.

C’erano già stati intoppi a causa della grave patologia, dato che i fiori di arancio erano già stati posticipati per il peggioramento del suo stato di salute. Poi Sara Viscardi pareva aver avuto qualche miglioramento, ma è morta il giorno prima del matrimonio, che quindi non è stato purtroppo mai celebrato. Addolorati la madre e il padre, Patrizia e Marcello, che nonostante la sofferenza hanno voluto rilasciare dei commenti a L’Eco di Bergamo.

Sara Viscardi morta il giorno prima del matrimonio: aveva 39 anni

A sconfiggerla è stato un tumore e alla fine Sara Viscardi si è arresa ed è morta ad appena 39 anni il giorno prima di unirsi in matrimonio con l’amore della sua vita. I genitori della donna hanno affermato: “Sono stati giorni da incubo di fronte al peggioramento delle condizioni di nostra figlia, che aveva scoperto mesi fa di avere un tumore. Aveva però deciso di sposarsi ugualmente, anche perché le sue condizioni sembravano stabili. Invece tutto è precipitato rapidamente“.

Il decesso della 39enne è avvenuto all’ospedale di Messina, infatti la Sicilia è la terra di origine del compagno ed era proprio lì che avrebbero dovuto sposarsi. Sara era invece nativa di Riva di Solto, in provincia di Bergamo, e il suo corpo è adesso tornato in Lombardia per la celebrazione dei funerali, in data 15 settembre. A commuovere è stata anche l’ultima decisione presa dalla sua famiglia: ha deciso di seppellirla mettendole l’abito da sposa mai indossato.

Sui social i genitori di Sara Viscardi hanno anche aggiunto: “Annunciamo con la morte nel nostro cuore che la nostra amata figlia Sara ha raggiunto la pace e serenità nell’alto dei cieli e da lassù con la sua anima gentile ci proteggerà nel nostro cammino. Ciao Sara, ci vedremo un giorno e torneremo ad essere felici tutti insieme…”.