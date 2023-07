Una terribile notizia ha scosso ben due regioni italiane. Sara Tomaselli Paolin è morta a soli 30 anni e la tragica scoperta è stata fatta dal marito, che aveva deciso di sposare meno di un anno fa. Le nozze erano infatti state celebrate nel settembre del 2022. Nonostante la sua vita fosse stata caratterizzata da una pessima notizia, nessuno si sarebbe mai aspettato di vederla morire così giovane. Purtroppo il coniuge, che si chiama Claudio, l’ha trovata priva di vita nel loro letto.

Sara Tomaselli Paolin era molto attiva nell’ambito professionale, infatti aveva un’enorme passione per il mondo dell’arte. Purtroppo è morta troppo precocemente e ora sono in tanti a piangere per la sua scomparsa. La 30enne lavorava come fotografa e copywriter e questo percorso era stato intrapreso in seguito al diploma in Arti grafiche e alla laurea, conseguita in Beni Culturali sei anni fa.

Sara Tomaselli Paolin morta a 30 anni: si era sposata meno di un anno fa

Secondo quanto è stato appreso finora, Sara Tomaselli Paolin è morta improvvisamente lasciando parenti e amici nello sconforto più totale. Si sapeva che lei stesse lottando da tempo contro un male, ma nessuno si attendeva un decesso così immediato. Lei era inoltre una redattrice di UnderTrenta. La sua morte è sopraggiunta nella sua casa di Bassano del Grappa (Vicenza), dove viveva col marito, ma le sue origini non sono venete bensì del Trentino-Alto Adige, essendo nata a Levico Terme.

Questo il ricordo del cugino Moreno Peruzzi, che è anche assessore di Levico Terme, affidato al sito ildolomiti.it: “Sara è sempre stata una persona che ci dava degli spunti nelle discussioni che facevamo, sapeva muoversi in maniera molto intelligente e sapeva anche mettere sul tavolo tematiche importanti attorno alle quali riusciva a farci riflettere”. I funerali della 30enne si svolgeranno il 10 luglio nella chiesa di Levico, a partire dalle ore 15.30. Il feretro arriverà dall’ospedale di Bassano.

Come scritto nel manifesto funebre di Sara, il rosario sarà pregato il 9 luglio nella chiesa di Selva. Dopo la celebrazione dei funerali, il suo cadavere sarà cremato. A dirle addio sono soprattutto la mamma Marilina, il papà Ezio, la sorella Licia e la nonna Francesca.