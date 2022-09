Tragedia in famiglia, Sara chiude per sempre i suoi occhi. Una mamma forte, solare, presente, nonostante la malattia contro cui lottava da diverso tempo. Sara Bonetta muore a 41 anni e lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti, in particolar modo delle due figlie.

Sara Bonetta muore a 41 anni. Lutto per la frazione di Dello di Corticelle Pieve. Sara era ricoverata all’ospedale Civile di Brescia ormai da diverso tempo. Purtroppo negli ultimi giorni, le condizioni di salute della giovane mamma sono peggiorate fino al doloroso epilogo.

Sara Bonetta muore a 41 anni. La donna lascia due figlie

Originaria di Leno Sara Bonetta viveva a Corticelle con il marito e le figlie. La comunità si stringerà intorno alla famiglia nella chiesa parrocchiale di Corticelle per dare l’ultimo addio alla giovane mamma.

Per Sara troppo il tempo trascorso a lottare contro quella grave malattia che l’aveva costretta in un letto del nosocomio del capoluogo bresciano. Ma nonostante tutto, non è mai stata una mamma assente e tutti la ricordano come una donna sempre piena di forza e con un carattere solare.

Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La morte di mamma Sara sopraggiunge a pochi giorni da un’altra dolorosa perdita. Due comunità in lutto quelle di Trevignano e di Montebelluna per la scomparsa, a soli 49 anni, di Paola Zamprogno. La diagnosi del tumore è avvenuta 13 anni fa poi la malattia sembrava debellata fino a quando non è riemerso portando la donna alla morte. Anche Paola lascia due figli, Giorgia e Filippo.