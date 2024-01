Morta in vacanza davanti agli occhi del marito e i figli: Sara aveva 40 anni ed era in gita con la famiglia a Londra. Sara Caretto, era fuori dall’Italia insieme al marito, Danilo Ferraro, e ai loro tre figli. La famiglia si trovava in compagnia di amici per trascorrere le vacanze natalizie e festeggiare il nuovo anno, ma un improvviso malessere ha colpito la donna, che è stata portata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è spirata nonostante le cure dei medici.

Al momento, la causa del decesso è avvolta nel mistero, in quanto il marito, visibilmente sconvolto, non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Secondo chi conosceva la donna, non vi erano segnali premonitori di problemi di salute, rendendo la sua scomparsa ancora più scioccante.





La comunità di Marcon, dove la famiglia risiedeva, è profondamente colpita da questa tragedia e le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio. Le forze dell’ordine sono state informate della vicenda e stanno gestendo le formalità per il rimpatrio della salma in Italia. Al momento, non sono ancora state rese note le cause ufficiali del decesso e si dovrà attendere l’esito delle indagini.

La data dei funerali sarà fissata una volta completate le procedure per il rientro del corpo in patria. Questa drammatica vicenda ha lasciato la famiglia e la comunità sgomenta, e l’assenza di informazioni dettagliate sulla causa della morte di Sara Caretto aggiunge ulteriore mistero a questo tragico evento.

La notizia della morte di Sara Caretto a Londra durante le vacanze ha suscitato grande commozione e sconcerto, e la comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi riguardo a questa dolorosa vicenda. “Era una persona splendida, sempre allegra e sorridente”, scrivono gli amici per ricordare Sara Caretto. La comunità di Marcon, intanto, si è chiusa nel riserbo più assoluto per proteggere il dolore della famiglia, in attesa di conoscere le date dei funerali.

