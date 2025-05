Dopo anni di silenzio e ombre, il caso dell’omicidio di Garlasco si arricchisce di un nuovo e inatteso tassello: un nome, quello di Antonio, un ex vigile del fuoco oggi in pensione. La sua identità è stata svelata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha ricostruito le circostanze in cui quest’uomo è tornato a far parlare di sé, nonostante un passato apparentemente estraneo alle indagini. I carabinieri hanno riferito la novità lunedì 28 maggio alla madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, che, scossa dalla notizia, ha avuto un attacco di panico. «Non capisco cosa c’entri», avrebbe detto la donna ai militari, visibilmente confusa.

Il legame tra Antonio e Daniela Ferrari, come rivelato dalla trasmissione di Federica Sciarelli, risale a un corso di sicurezza tenutosi decenni fa presso la casa di riposo dove lavorava la donna. Un incontro casuale, rimasto confinato nel tempo e negli auguri telefonici per festività come Natale e Pasqua. Da oltre venticinque anni i due non si frequenterebbero. Un dettaglio che, di primo impatto, sembrerebbe escludere legami più profondi, soprattutto con Andrea Sempio, che secondo l’avvocata di famiglia Angela Taccia, non ha mai conosciuto quell’uomo.

“Convocata in caserma”. Garlasco, la madre di Andrea Sempio ascoltata dai carabinieri





Omicidio Garlasco, Chi l’ha visto rivela il nome del terzo uomo misterioso

Eppure è proprio la testimonianza di questo ex vigile del fuoco che potrebbe rimettere in discussione l’alibi di Sempio per quella tragica mattina di 18 anni fa. L’omicidio di Chiara Poggi, per cui Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni, potrebbe nascondere ancora dei lati oscuri.

L’avvocato Antonio de Rensis, difensore di Stasi, ha commentato le recenti rivelazioni sottolineando come si tratti al momento solo di «dichiarazioni personali che non hanno alcun riscontro, che possono essere vere o no». Tuttavia, la descrizione di quella mattina potrebbe cambiare radicalmente: fino ad ora Sempio ha sempre dichiarato di essere stato a Vigevano, in una libreria, come proverebbe un tagliando del parcheggio ritrovato un anno dopo dai suoi genitori. Ma Antonio potrebbe sostenere il contrario, affermando che il giovane si trovava ancora in casa fino alle 10, mettendo così in dubbio quell’alibi consolidato.

La pressione mediatica e giudiziaria ha ormai trasformato la vita di Andrea Sempio. Intervistato da “Chi l’ha visto?”, ha parlato di un’esistenza stravolta. «Mi sento come una vittima di stalking», ha detto con voce rotta, raccontando la paura quotidiana che lo assale anche solo nel contattare gli amici. Ricordando il 2007, Andrea ha ammesso: «Mi vestivo di scuro e avevo i capelli lunghi, forse potevo sembrare un tipo strano, ma non ho mai fatto niente o avuto denunce di nessun tipo». Un ritratto di un ragazzo che oggi si sente vittima, più che sospettato.

Delitto di #Garlasco: Si chiama Antonio, vigile del fuoco in pensione, l’uomo non indagato sentito dai Carabinieri. La madre di Sempio ha detto di conoscerlo ma di non vederlo da 25 anni, scambiando con lui solo messaggi di auguri a Natale.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/SQcSg5Wzjb — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 30, 2025

Intanto, il mistero su quel giorno di agosto si infittisce, e la storia giudiziaria del delitto di Garlasco, che sembrava chiusa, torna ad aprirsi in modo sorprendente. Un nuovo nome, una vecchia conoscenza e un alibi che potrebbe crollare: è il passato che torna a bussare, con domande che, forse, non hanno ancora trovato la loro vera risposta.