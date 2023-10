Ha puntato la pistola contro il figlio, ha fatto fuoco poi è scappato. È successo poco dopo le 13 nell’androne di un palazzo di Sanremo. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni passanti attirati dal rumore dello sparo. Secondo un’altra versione, riportata da Riviera24 “un padre ha chiamato la polizia dicendo che stava per sparare al proprio figlio, poi ha fatto fuoco”. La polizia ancora non si è espressa sul caso, cause e dinamica sono quindi tutte da chiarire.

Di certo, e tutte le fonti sono d’accordo, c’è che è partita la caccia all’uomo. Dal momento in cui sono arrivati sul posto le forze dell’ordine stanno raccogliendo informazioni e testimonianze cercando di avere qualche traccia in più sulla quale lavorare. La sparatoria sarebbe avvenuta in via Pietro Agosti.





Sanremo, spara al figlio e scappa: è caccia all’uomo

Le indagini si stanno estendendo anche alle vicine vie per trovare testimoni. Il fatto sarebbe avvenuto all’interno di un androne di un palazzo, tra abitazioni e uffici ma non ci sono riscontri su bossoli o proiettili. Scrive Leggo come: “Secondo le prime, frammentarie informazioni, un uomo avrebbe sparato al figlio e poi è stato visto fuggire”.

E ancora: “Immediato l’intervento della polizia che sta cercando l’uomo in zona”. Uno dei testimoni, un vicino, avrebbe riferito di una lite tra i due uomini che avrebbe preceduto gli spari ma si tratta di notizie ancora tutte da verificare. Altri agenti stanno controllando il sistema di videosorveglianza cittadino con l’obiettivo di individuare persone sospette che si possono essere mosse nella zona dove sono avvenuti i fatti.

La vicenda è intricata perché, in un primo momento, non si trovava non solo l’aggressore ma nemmeno il figlio ferito. In base alle testimonianze raccolte, i due uomini sono stati visti litigare, poi sono stati esplosi due o più colpi di arma da fuoco. Giallo sulle condizioni del figlio, non è chiaro quali siano e se sia o meno in pericolo di vita. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori informazioni.