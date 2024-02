Dramma durante il Festival di Sanremo, un operaio di 41 anni è stato vittima di un grave incidente sul lavoro. Solo ieri, dal palco dell’Ariston, Paolo Jannacci e Stefano Massini avevano lanciato un appello sulla sicurezza. Appello che l’UGL aveva commentato così: “Non può passare inosservato il grido di dolore che con la canzone ‘L’uomo nel lampo’”. Apprezziamo molto che sia stato portato un tema così importante come quello della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle morti bianche. C’è ancora molto da fare”.

“Siamo in presenza di una vera e propria strage quotidiana sul lavoro che non è tollerabile. Anche oggi, l’ennesimo e drammatico incidente sul lavoro”. Sempre oggi, a Parma, ha perso la vita un operaio travolto da un camion in manovra. “Bisogna intervenire tempestivamente: attraverso la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza intensificando, diligentemente, i controlli”.





Sanremo 2024, operaio cade da impalcatura all’Ariston: è grave

“Puntando sul coordinamento delle banche dati e coinvolgendo tutte le parti sociali e datoriali per incrementare gli investimenti sulla sicurezza”. L’incidente di stamani a Sanremo si è verificato poco dopo le 11.30. A quanto si apprende il 41enne Nicola Savarese sarebbe precipitato da un traliccio di sostegno di un maxi schermo, in corso Garibaldi, nella zona del Palafiori, mentre stava smontando il ledwall.

Un volo di tre metri di cui il Secolo XIX ricostruisce la dinamica: “Secondo una prima ricostruzione fornita dai testimoni agli ispettori della sezione infortuni sul lavoro dell’Asl 1, l’operaio non sarebbe riuscito ad agganciare la sicurezza dell’imbragatura mentre si stava spostando lungo il traliccio”. I soccorsi sono stati subito allertati, dopo pochi minuti un’ambulanza è arrivata sul posto.

Stabilizzato e caricato sul mezzo, l’uomo è stato trasportato l’operaio all’ospedale Capo Verde di Pietra Ligure in codice rosso con un trauma facciale e danni agli arti superiori. Per fortuna, racconta anche il Secolo XIX, le sue condizioni sembrano meno gravi: “all’uomo è stata riscontrata la frattura del setto nasale, oltre a una sublussazione di una spalla. Non sono state riscontrate altre lesioni. «Al momento dell’accaduto indossava tutti i dispositivi di protezione individuale previsti a norma di legge», precisa il dottor Giacomo Balestra, medico responsabile della sicurezza sanitaria esterna all’Ariston”.