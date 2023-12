Il 2023 è stato l’anno più caldo della storia a livello globale. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha parlato delle previsioni per i prossimi giorni. Le ultime ore del 2023 sono ancora all’insegna delle temperature superiori alle medie del periodo. È in arrivo una perturbazione atlantica, collegata a un profondo e violento ciclone centrato sulle Isole Britanniche.

San Silvestro bagnato su parte del Nord Italia e sul versante tirrenico. “Avremo ancora sopra la testa il poderoso anticiclone subtropicale con anomalie termiche di +5°C/+8°C, specie al Centro-Nord ed in montagna: poche tracce di neve sugli Appennini, neve in arrivo invece sulle Alpi. Oggi non succederà molto ed il tempo sarà sostanzialmente uguale a quello di ieri”, ha spiegato Mattia Gussoni.

Saldi invernali 2024, quando cominciano: inizio e fine, le date regione per regione





Meteo, le previsioni di Capodanno

Secondo quanto spiegato dall’esperto Meteo, l’ultimo dell’anno è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica, collegata a un fronte in movimento tra Francia e Germania: al mattino ci saranno delle piogge, deboli, su Liguria e Lombardia e qualche debolissima goccia di pioggia potrà scendere anche su tutto il versante tirrenico, in anticipo rispetto al previsto. Veglione a tratti bagnato su: Genova, La Spezia, Milano, Bergamo, Brescia, Piacenza, Parma, Modena, Verona, Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Udine, Trieste.

Al Sud molte nubi sulla fascia tirrenica ma inizialmente senza fenomeni, verso sera qualche pioggia sarà possibile sulla Campania. Asciutto e con ampie aperture sull’Adriatico e lo Ionio. Veglione a tratto bagnato su: Napoli, Caserta e Salerno.

“Nel pomeriggio attendiamo una parziale intensificazione dei fenomeni, sempre sulle stesse zone e in estensione verso Est: in pratica suggeriamo di portare gli ombrelli in Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Sulle Alpi le precipitazioni saranno nevose oltre i 1300 metri, mediamente”, ha spiegato ancora Mattia Gussoni di Meteo.it.

Pioggia più intensa su Liguria di Levante, Lombardia settentrionale, Alto Adige e Friuli. “La neve sulle Alpi centro-orientali regalerà un paesaggio mozzafiato a mezzanotte: un bianco capodanno 2024 per gli sciatori alpini e i turisti della zona nonché, ovviamente, per i residenti”, ha spiegato ancora l’esperto Meteo.