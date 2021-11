“Il cuore in pezzi”. Vittorio non ce l’ha fatta, se n’è andato a 16 anni vittima di un incidente

Tragedia stamani a San Paolo di Civitate, comune alle porte di Foggia, un ragazzo di 16 anni, Vittorio Marini è morto in seguito a un incidente. A quanto si apprende il giovane era in sella alla sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un camion che sopraggiungeva dalla parte opposta. Terribile l’impatto che non ha lasciato scampo al ragazzo. Nonostante i soccorsi siano arrivati sul posto nel giro di pochi minuti non c’è stato nulla da fare.



Vittorio Marini era infatti morto sul colpo. La notizia ha lasciato senza parole l’intera comunità sanpaolese, che piange la prematura morte di un suo giovane concittadino. Anche il sindaco e l’intera amministrazione comunale hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio associandosi al dolore dei familiari della vittima.

“Vittorio Marini era un ragazzo semplice, bello, forte, gioioso e buono”, è stato il messaggio immediatamente inondato dai commenti. In segno di lutto tutti gli eventi previsti per sabato 20 novembre saranno rimandati.

Un messaggio è arrivato anche dalla scuola del ragazzo. ‘L’intera comunità scolastica piange il nostro amato studente Vittorio”. “Ci stringiamo tutti, con immensa tristezza, attorno al dolore della famiglia di Vittorio Marini” il commento dell’istituto Minuziano Di Sangri-Aliberti di San Severo.





Sui social lacrime e dolore: ““Povero figlio!!! Non si può morire a 16 anni, che dolore grande per la famiglia. Una mamma che aspetta il figlio che rientra da scuola e si ritrova con questa notizia. Ora sei un Angelo Vittorio Marini ”. “Ciao Vittorio Marini carissimo nipote non ti dimenticheremo mai con la tua faccia pulita da bravo ragazzo educato e rispettoso con tutti rimarrai per sempre nei nostri cuori i migliori partono sempre per prima riposa in pace”, scrive una zia del ragazzo.



E ancora: “Non ci sono parole di fronte a queste tragedie, inaccettabili! Non è possibile, perché devono succedere queste cose a giovani innocenti che hanno una vita, davanti?!? Riposa in pace, Vittorio Marini e dai tanta forza ai tuoi genitori, per andare avanti! Sentite Condoglianze ”