Una distrazione fatale è costata la vita di Rosanna Mastroiani, 40 anni residente a a San Nicola la Strada, nel Casertano. Ferita ma salva la figlia di 10 anni, entrambe investite e trascinate fin sopra il marciapiede da una microcar condotta da un 17enne.

La donna di trovava insieme alla figlia Ludovica vicino a un bar e ci accingeva ad attraversare la strada. Da via Milano, quasi ad angolo retto, è arrivata una microcar con due giovani a bordo che dopo aver percorso una rotatoria ha investito Rosanna Matroianni e la figlia. Immediati i soccorsi dei presenti. Il proprietario del bar e un cliente sono riusciti a sollevare l’auto e ad estrarre la donna e la bambina. Rosanna Mastroianni, mamma anche di Daniele, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale e sottoposta ad asportazione della milza.

Un intervento che, purtroppo, non è servito a salvarle la vita. Ma Rosanna ha salvato la vita della figlia. Un ultimo gesto, quello di allontanarla appena si è resa conto dell’auto impazzita le avrebbe travolte, che ha salvato la sua piccola. Il ragazzo alla guida della minicar è stato denunciato dai carabinieri per omicidio colposo.





Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “Rosanna, hai lasciato ad ognuno di noi il ricordo della tua bellezza che non era forma ma serenità, dolcezza, eleganza, gentilezza, sollievo. Una bellezza a cui ognuno aspira, ma che solo poche persone speciali come te hanno avuto in dono. Le lacrime sono tante, scorrono senza sosta, non serviranno a consolare quelli che ti hanno conosciuto e amato. Veglia sui tuoi amati piccoli Daniele e Ludovica. Ti voglio bene amica mia”.

E ancora: “Riesco solo a dirti buon viaggio Angelo biondo…veglia sui tuoi cari soprattutto sui tuoi meravigliosi figli…ti ricorderò sempre con quel dolce sorriso che avevi ogni giorno”, “Non ci posso credere, non può andar via in questo modo una donna, mamma e moglie. Eri una persona speciale, sempre allegra e sorridente. Ci mancherai…veglia sui tuoi cari e soprattutto sulla tua piccola che ti ha vista volare via sotto ai suoi occhi. Tvb. Rosanna Mastroianni R. I. P”.