Gravissimo incidente stradale tra più mezzi, lo schianto fatale per due 18enni: sono morti sul colpo

È di due giovani ragazzi morti il pesantissimo bilancio dell’ennesimo incidente stradale. Stavolta il sinistro è avvenuto, nella tarda notte di sabato 4 dicembre, in una strada della Repubblica di San Marino. Per la precisione i due ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Fiat 500 sulla Sottomontana quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha sbandato e si è scontrata con un’altra.

L’impatto, quasi frontale, è stato tremendo. La seconda macchina coinvolta è una Volkswagen con targa sammarinese che stava viaggiando in direzione opposta. Lo scontro si è verificato al termine del lungo rettilineo verso Murata, come riporta RTV San Marino.

Dalle immagini trasmesse in un video in esclusiva dal Corriere Romagna si evince che c’è pure una terza macchina coinvolta, una BMW che è finita contro le due automobili. Ma non risultano, almeno al momento, altri feriti. Probabilmente il conducente in questo caso è riuscito a frenare evitando guai peggiori. Anche il conducente della Golf è riuscito a salvarsi non riportando ferite gravi si pensa soprattutto grazie allo scoppio degli airbag laterali e frontali.





Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi entrambi classe 2003, lei di Milano, lui di Rimini. Non si conosce ancora la dinamica esatta. Quel che è certo, dalle prime informazioni giunte, è che la Fiat 500 che viaggiava verso monte ha invaso la corsia opposta. Lo scontro con la Golf è stato inevitabile.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato, sono giunti i soccorsi sanitari e personale della polizia civile e della sezione antincendio. Purtroppo ogni tentativo di salvare la vita ai due ragazzi che si trovavano all’interno della Fiat 500 sono stati inutili.