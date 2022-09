Choc in spiaggia tra i bagnanti. Un pomeriggio che doveva essere di relax, ma che si trasforma in una vera tragedia. Accae a San Benedetto del Tronto quando è stato ritrovato il corpo di un’anziana donna ormai privo di vita. E testimoni affermano di averla vista uscire dall’acqua con un malore già in corso.

Anziana muore sulla spiaggia. Stando alle parole di alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena, la donna si sarebbe sentita male uscendo dall’acqua. Prima si accascia, e purtroppo il malore non è stato passeggero.





Anziana muore sulla spiaggia. Con lei nessun documento identificativo

Scatta l’allarme tra i bagnanti della spiaggia a San Benedetto del Tronto, dunque l’arrivo dei soccorsi del 118 dopo il disperato tentativo di una operatrice dello stabilimento balneare Medusa, che guidata al telefono dalla centrale operativa del 118, ha fatto di tutto per salvare la vita dell’anziana praticando il massaggio cardiaco.

Purtroppo nonostante tutto, per l’anziana donna il malore si è rivelato letale. Nessun documento rinvenuto che farebbe risalire all’identità della vittima. E sarebbe il secondo caso di decesso di anziana a mare dopo quello avvenuto il 9 settembre a Cinisi, in provincia di Palermo.

Secondo quanto reso noto, Domenica Basile, 88 anni, era in compagnia di una parente, quando avrebbe smesso di dare segni di vita una volta entrata in acqua. Inutili i soccorsi dopo l’allarme lanciato dalla parente. Secondo i medici, le modalità del decesso fanno pensare a una morte dovuta a cause naturali.

“Io voglio stare con lei”. E spara al padre e al fratello: finisce malissimo, 20enne arrestato