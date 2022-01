“Diteci che non è vero”. Samuele, 41 anni, muore dopo il ricovero in ospedale: lascia moglie e 2 figli

Se n’è andato Samuele Pancotti. Aveva 41 anni. Lascia la moglie e due figli. Se l’è preso il Covid. Nei giorni scorsi, a fargli coraggio erano stati anche i tifosi della Samb, la squadra del cuore di Samuele. Gli ultras rossoblu avevano appeso sotto la Curva Nord dello stadio Riviera delle Palme uno striscione con su scritto: “Samuele non mollare”. Nel tardo pomeriggio di ieri però è arrivata la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Terribile l’evoluzione della malattia.



Stando a quanto riporta il Messaggero Samuele Pancotti qualche settimana fa era risultato positivo, non aveva potuto vaccinarsi ed era passato anche per la terapia intensiva. Sarebbe stato il virus, quindi, ad aggravare il suo quadro clinico. E a nulla è servita la negativizzazione arrivata negli ultimi giorni. La notizia della morte di Samuele Pancotti in poco tempo ha raggiunto la cittadina suscitando profonda impressione e cordoglio fra quanti lo conoscevano e stimavano.



In tanti hanno voluto esprimere solidarietà alla moglie Cinzia, piombata nella disperazione per la perdita del marito. “R.I.P. Ciao fratellone mio” seguito da tre cuori spezzati: questo l’ultimo saluto del fratello Kristian su Facebook. Samuele Pancotti si era guadagnato la stima e il rispetto dei conoscenti. La salma dello sfortunato Samuele arriverà nel pomeriggio di oggi, nel teatrino parrocchiale della chiesa di Villa Sant’Antonio, dove sarà allestita la camera ardente.





Samuele Pancotti, originario di Martinsicuro, risiedeva a Sant’Egidio alla Vibrata (era anche dirigente della Santegidiese), ma era conosciuto molto anche a Castel di Lama dove la moglie ha un negozio e i figli frequentano la scuola. I funerali del giovane si terranno giovedì 27 gennaio alle ore 10 nella chiesa di Villa Sant’Antonio ad Ascoli Piceno.



Samuele Pancotti lascia nel dolore profondo la moglie Cinzia, i figli Martin ed Emily i genitori, i suoceri e un’intera comunità incredula per quanto accaduto. Uno strazio ed un ferita che impiegherà molto tempo per rimarginarsi.