Non doveva morire Samuele Freddi, il giovane di 20 anni che si è sentito male in casa e mai più ripreso. Ora però gli inquirenti vogliono vederci chiaro, per questo, mercoledì mattina è stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso del ragazzo. Samuele è morto e nessuno sa perché: una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Manerba, in primis la famiglia e gli amici del 20enne. Samuele è morto sabato notte tra le mura di casa, a Balbiana, per un arresto cardiocircolatorio.

Tuttavia resta da capire cosa possa averlo provocato, se è riconducibile a un malore (e quindi a una morte per cause naturali) o se invece in qualche modo sarebbe stato innescato da un evento esterno. È qui che indaga la procura e su questo sono dirottate le indagini affidate ai carabinieri di Salò, guidati dal capitano Luca Starace, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla pm Maria Cristina Bonomo. Il motivo? Sono emersi inquietanti particolari sulle ore precedenti alla morte di Samuele Freddi.

Samuele Freddi, la rissa e il colpo alla testa

Sembra infatti che il giovane fosse stato coinvolto in una zuffa, ma più per gioco che una vera lite, insieme ad altri amici. In quell’occasione il 20enne si sarebbe procurato una brutta caduta, con trauma cranico: è stato medicato all’ospedale di Gavardo e poi subito dimesso. Solo qualche ora più tardi, infine, la tragedia: Samuele Freddi si è sentito male in casa ed è stato il padre Francesco ad allertare per primo il 112.





Sul posto oltre ad ambulanza e automedica è stato fatto atterrare anche l’elicottero. Purtroppo non c’è stato niente da fare: rianimato a lungo, il giovane non ce l’ha fatta. Samuele Freddi aveva compiuto 20 anni meno di un mese fa. Aveva frequentato le medie a Manerba e poi le superiori al Battisti di Salò.

Grande appassionato di basket, fino a un paio d’anni fa indossava la casacca del New Best Basket di Mazzano: anche la società l’ha voluto ricordare con una breve nota. Oltre a papà Francesco, Samuele Freddi lascia anche mamma Paola. Una famiglia spezzata per sempre.