La tragedia si è consumata a Bagnolo Piemonte, domenica 18 luglio, attorno alle 10.30 di mattina. Due automobili si sono andate a schiantare contro un muro. A perdere la vita una ragazza 25enne, Samanta Pascuzzi.

Mentre l’altro passeggero della vettura è in condizioni gravissime e corrisponde al suo fidanzato, un ragazzo torinese di 22 anni, P.D.. Entrambi erano a bordo di una Volkswagen Golf GTI ed erano residenti a Torino.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 246 che porta a Montoso. Per cause che non sono ancora state accertate, la Golf si è scontrata frontalmente con un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta. La vettura con all’interno i due giovanissimi, dopo lo schianto ha terminato la corsa contro la cancellata dello stabilimento Alpe.





P.D. è stato elitrasportato in codice rosso al “Santa Croce” di Cuneo. Per Samanta Pascuzzi invece non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barge e Saluzzo e i carabinieri della compagnia di Saluzzo. Ancora in corso le indagini del caso per stabilire la dinamica dell’incidente mortale.