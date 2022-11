Saman Abbas, ultime notizie sul caso della ragazza pachistana scomparsa il 30 aprile 2021 dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. Una storia che sembra a un passo dall’epilogo dopo che nelle settimane scorse era stato arrestato il padre. “La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che i colpevoli abbiano la giusta e dura condanna per ciò che hanno fatto” diceva all’AdnKronos l’Imam di Catania, Abdelhafid Kheit, dopo l’arresto di Shabbar Abbas.



“Anche l’arresto ha la sua rilevanza a livello diplomatico – aggiungeva infine l’Imam che è anche Presidente della Comunità islamica in Sicilia – dimostrando la collaborazione tra i servizi Italiani e quelli Pakistani”. “Con l’augurio – aggiunge Abdelhafid Kheit- che lo stesso venga fatto per i responsabili dell’uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni, per il quale fino ad oggi non c’è stata giustizia”.

Saman Abbas, per la Procura il corpo ritrovato è della 18enne



“Speriamo che la giustizia faccia il suo corso e che siano puniti i responsabili” affermava all’Adnkronos il presidente della Federazione dei Pakistani in Italia, Raza Asif, dopo l’arresto di Shabbar Abbas, papà di Saman. Questa notte le telecamere di “Mattino Cinque News” hanno ripreso il momento dell’esumazione del corpo che si presume essere della diciottenne.



“Il corpo è stato trovato in buone condizioni e si è conservato con buona parte della struttura ossea e dei tessuti. Confidiamo che le operazioni medico-legali possano portare in breve tempo all’identificazione”, spiegavano dal campo. Spetta ora al medico legale svolgere ulteriori indagini utili all’identificazione della vittima. L’analisi del Dna potrà fare, dopo 18 mesi, piena luce.



Ieri sulla questione era intervenuto il procuratore capo di Reggio Emilia Calogero Gaetano Paci, ai microfoni della Tgr Rai Emilia Romagna e di Telereggio: “Il contesto in cui il corpo è stato ritrovato e anche qualche elemento peculiare già consentono di formulare una probabilità di identificazione, ma la prova regina è quella del Dna” conclude. Che si tratti di Saman, insomma, sono ormai pochissimi a dubitare.

