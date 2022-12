“Come era il suo corpo”. Saman Abbas, scoperta choc dopo l’autopsia: la notizia poco fa

Caso di Saman Abbas, i risultati dell’autopsia. L’analisi sarebbe durata 7 ore ed è stata affidata agli specialisti del laboratorio di anatomatopologia forense dell’Università di Milano, Cristina Cattaneo e Dominic Salsarola, periti incaricati dalla Corte d’Assise di Reggio Emilia. Tutti i più recenti dettagli della nota vicenda di cronaca nera sono stati forniti dopo l’esame autoptico dall’avvocato Barbara Iannuccelli a rappresentanza dell’associazione Penelope, costituitasi parte civile al processo.

I risultati dell’autopsia di Saman Abbas. Com’è stato reso noto, il cadavere, rinvenuto a pochi metri dal piano campagna, è stato avvolto con un telo al punto da preservare da aggressioni esterne tanto gli abiti quanto gli accessori indossati dalla vittima. I resti sono stati rinvenuti a poca distanza dall’azienda agricola. Alla luce dei risultati attuali, si apprende dunque che occorreranno ulteriori indagini per delineare il caso con maggiore accuratezza. E questo unitamente al processo che si terrà il 10 febbraio a Reggio Emilia e che vedrà cinque imputati, che dovranno rispondere all’accusa di omicidio premeditato in concorso, sequestro di persona e soppressione di cadavere. Davanti al giudice, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, il padre Shabbar Abbas e la madre Nazia Shaheen.

Preziosi aggiornamenti dopo i risultati dell’autopsia vengono resi noti attraverso le parole dell’avvocato Barbara Iannuccelli che sottolinea: “il corpo era integro, ma saponificato. Per fortuna, però, i tessuti consentono degli accertamenti”. Al contempo dall’analisi esterna del corpo “sono emersi scollamenti e abrasioni che possono essere dettati dall’effetto tappo, essendo stata sotto terra per un anno e mezzo”. Nessun taglio, dunque, rilevato alla gola. (Saman Abbas, come si è arrivati a quei resti in un sacco nero).

L’avvocato Iannuccelli a tal proposito aggiunge: “Sarebbe fuorviante definirlo tale, e tanto più ricondurlo a causa di morte di Saman. Non vi è neppure certezza che quello visto possa essere un taglio. Potrebbe essere uno scollamento di tessuto post mortem. A riguardo sono necessari esami istologici che saranno svolti nei prossimi giorni per capire se fossero lesioni irrorate di sangue e quindi risalenti a quando Saman era ancora in vita. Ad oggi nessuno è in grado di dirlo”.

E ancora: “Saman aveva addosso i jeans sfilacciati da lei sul ginocchio per essere alla moda e la felpa. I vestiti sembrano essere proprio quelli riconducibili al video che la riprendevano davanti a casa nelle sue ultime ore prima della scomparsa. Aveva ancora addosso una cavigliera e un braccialetto di quelli portafortuna colorati, ma anche un paio di orecchini. E una folta chioma di capelli”.