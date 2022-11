“Chi è il papà di Saman”. Arrestato in Pakistan, la prima foto del padre della ragazza scomparsa da Novellara

Caso di Saman Abbas, l’arresto del padre e la sua prima foto. Una vicenda di cronaca nera cruenta che continua a tenere l’Italia con il fiato sospeso. A un anno dall’omicidio della ragazza di 18 anni avvenuto a Novellara in provincia di Reggio Emilia, scatta l’arresto in Pakistan per il padre della giovane vittima. A rendere nota la notizia la trasmissione Quarto Grado, che poi diffonde anche la sua prima foto scattata dalla polizia pakistana.

La prima foto di Shabbar Abbas dopo l’arresto. A divulgare la notizia anche la trasmissione “Quarto Grado” condotta da Gianluigi Nuzzi, con la partecipazione di Alessandra Viero. E a fare il giro del web anche la prima foto del padre di Saman Abbas, che al momento si trova in Pakistan, a Islamabad. La foto è stata pubblicata attraverso la pagina Facebook della trasmissione.

Leggi anche: “Siamo certi”. Svolta choc su Saman Abbas, l’annuncio a Quarto grado





La prima foto di Shabbar Abbas dopo l’arresto. A divulgare lo scatto la trasmissione “Quarto Grado”

Lo scatto è stato reso dalla Polizia federale Pakistana e nella didascalia del post della trasmissione si legge: “CASO SAMAN: la prima foto di Shabbar Abbas dopo l’arresto. Ecco la prima foto scattata dalla Polizia federale Pakistana di Shabbar Abbas, arrestato al suo paese, Charanwala, lunedì scorso e portato nella capitale Islamabad. Ieri Shabbar è comparso davanti al giudice per la convalida, ma l’udienza è stata rinviata al prossimo 24 novembre”. (“L’ho uccisa io”. Saman Abbas, svolta choc nel caso della 18enne scomparsa. Il padre intercettato).

La prima foto del padre di Saman Abbas giunge a distanza di 48 ore dall’annuncio della trasmissione sull’arresto avvenuto il 15 novembre: “Shabbar Abbas è stato arrestato dalla polizia distrettuale pakistana per una frode ad un connazionale di 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupie pakistane”. Per l’uomo non scatta dunque l’arresto per omicidio della figlia, ma il caso è andato comunque andato incontro a una concreta svolta.

Secondo quanto apprende #QuartoGrado da fonti di polizia del Punjab, (regione dove è fuggito e vive Shabbar Abbas con la moglie Nazia) la polizia italiana avrebbe inoltrato richiesta di indagare riguardo al caso della morte in Italia della figlia di Shabbar Abbas, Saman”. E ancora: “Per ora – dicono le fonti locali pakistane – nessuna richiesta formale è stata avanzata dall’Italia. Si procede quindi contro Shabbar Abbas solo per frode, ma la polizia pakistana afferma che se ci saranno passi ufficiali da parte del’Italia, Shabbar Abbas sarà interrogato è accusato anche per la morte della figlia Saman”.