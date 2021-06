Nuova svolta sul caso di Saman Abbas, la 18enne scomparsa da oltre un mese e mezzo da Novellara, nel Reggiano, e che si ritiene sia stata uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. “Ho denunciato quello che sembrava essere un orrendo atto criminale, chiedendo ai membri della famiglia di Saman di farsi avanti ed unirsi alle indagini nell’interesse della verità e della giustizia”, l’ambasciatore del Pakistan in Italia, Jahuar Saleem.

Sono otto le persone indagate, solo una di loro è stata arrestata in Francia – si tratta di un cugino della giovane – ricercati in Europa altri due cugini, lo zio Danish Hasnain, ritenuto esecutore materiale dell’omicidio e due zie della ragazza, i genitori della 18enne invece sono scappati in Pakistan. “Vorrei essere completamente esplicito nell’affermare che il Governo ed il popolo del Pakistan non tollerano alcun atto di violenza o oppressione contro le donne nel mondo, per non parlare di quelli perpetrati su uno dei nostri figli o figlie”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Secondo la ricostruzione dei fatti la ragazza sarebbe stata uccisa dopo aver rifiutato di sposare un suo parente che abita in Pakistan. Nel corso della trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto la conduttrice Federica Sciarelli ha mostrato una foto che la ragazza aveva inviato al fidanzato prima di sparire nel nulla.





Nell’immagine si vede chiaramente Saman con un livido sul viso e secondo quanto raccontato dal fidanzato il livido glielo avrebbe fatto il cugino Irfan, che già nelle scorse settimane di era detto estraneo ai fatti. Nella denuncia presentata dal fidanzato, Saman Abbas sarebbe stata picchiata da Irfan dopo aver saputo che la cugina aveva ancora rapporti con il giovane.

Quel livido sul volto di Saman: Il verbale che accusa il cugino. Si era stabilito a casa sua con altri parenti per controllarla? #chilhavisto pic.twitter.com/Q0bq1lgZdG June 23, 2021

“Mollatemi, non sono stato io, non so perché ha fatto il mio nome né chi le abbia dato quel pugno in faccia”, ha detto il cugino di Saman alle telecamere di Chi l’ha visto. Sulla possibilità che possa essere stato un altro cugino a picchiare Saman Chi l’ha visto ha chiarito: “Saman ha lasciato il numero di telefono del cugino al fidanzato e dagli incroci telefonici abbiamo capito che si tratta proprio di Irfan”.