Sono molto probabilmente di Saman Abbas i resti recuperati in un casolare poco distante dall’abitazione dove la 18enne di origini pakistane viveva con la famiglia. La ragazza è scomparsa lo scorso aprile da Novellara e solo qualche settimana fa è stato rinvenuto il corpo. Come ha riferito Barbara Iannuccelli, avvocato dell’Associazione Penelope, che si è costituita parte civile nel processo per l’omicidio di Saman Abbas: “Il corpo c’è, è nella buca non è in un sacco nero, come si era pensato all’inizio. Sembra intero. Ci vorranno almeno due settimane, nel caso peggiore, per recuperarlo”.

È stato il cugino di Saman Abbas, Ijaz, intercettato in carcere, a rivelare come è stata uccisa la 18enne. Parole terribili che sono state riportate dal Corriere della sera. “Io la immobilizzavo per le gambe mentre Danish e l’altro cugino la soffocavano”. Ijaz aggiunge in confidenza a Danish Hasnain non potendo immaginare di essere sotto intercettazione: “Parlerò, giuro su Allah, parlerò: da nove mesi sono disonorato”, a questo punto rivelata anche l’ammissione: “Non ho detto tutto”. Una versione che sembra essere confermata anche dal fratellino di Saman Abbas durante l’incidente probatorio: “Urlava, le hanno tappato la bocca”.

Leggi anche: Saman Abbas, colpo di scena dopo il ritrovamento del cadavere: la decisione





Saman Abbas, l’udienza salta: a Islamabad manca il giudice

Nel frattempo era prevista per oggi – martedì 6 dicembre – l’udienza a Islamabad del padre di Saman, Shabbar Abbas: tuttavia è saltata a causa dell’assenza per congedo del giudice che si occupa del caso. “Il giudice istruttore è in congedo, quindi oggi non si svolgerà alcun procedimento; la data della prossima udienza sarà comunicata in seguito”, ha dichiarato all’agenzia Ansa un funzionario del tribunale. Il mese scorso l’uomo è stato arrestato nella provincia del Punjab.

Sua moglie, Nazia Shaheen, è ancora latitante. Lo scorso 24 novembre Shabbar Abbas si è presentato davanti al giudice istruttore del Territorio di Islamabad, capitale del Pakistan. In quell’occasione ha negato l’omicidio e detto che la figlia è ancora viva. Durante la scorsa udienza, sono stati consegnati al suo avvocato i documenti ricevuti dal governo italiano per studiare il caso.

Il cadavere che è stato trovato nel casolare diroccato a Novellara su indicazione dello zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, uno dei cinque imputati per l’omicidio, è stato dissotterrato ed esumato per poi essere portato al laboratorio di medicina legale dell’Università di Milano dove verranno effettuati tutti gli accertamenti affidati dalla Corte d’Assise del tribunale di Reggio Emilia ai periti Cristina Cattaneo e Dominic Salsarola.