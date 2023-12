Salvatore scomparso, l’uomo ha 54 anni. Il dramma nel cuore della provincia di Modena, l’imprenditore edile si chiama Salvatore Legari ed è misteriosamente scomparso il 13 luglio 2023, lasciando dietro di sé solo domande senza risposta. L’uomo, originario della Puglia, era uscito di casa dopo il pranzo a bordo del suo furgone, ma da allora non ha più fatto ritorno. La scoperta del mezzo parcheggiato davanti a un passo carrabile a Sassuolo, grazie a una multa apposta sul cofano il 22 luglio, ha poi sollevato ulteriori interrogativi su questa enigmatica scomparsa.

Prima di sparire nel nulla, Legari aveva svolto lavori di efficientamento energetico in un edificio, annunciando di recarsi lì poco prima della sua misteriosa scomparsa. Il figlio dell’imprenditore, intervistato da “Chi l’ha visto“, ha smentito la possibilità che il padre sia fuggito a causa di problemi economici: “Mio padre non è andato via per problemi economici”.





E ancora il figlio: “Lui i problemi li affrontava e non scappava”. La giornata in cui Legari è scomparso sembrava essere una normale giornata di lavoro per lui e i suoi familiari. La sua compagna lo aveva salutato intorno alle 13, ma da quel momento l’uomo ha smesso di rispondere anche ai messaggi. La donna, di origini rumene, ha denunciato la scomparsa, fornendo dettagli sulle ultime vesti indossate da Legari: una maglietta bianca, bermuda blu e scarpe da ginnastica nere.

Gli inquirenti concentrano le ricerche nella zona di Lesignana, dove Legari avrebbe dovuto riscuotere un credito di diverse migliaia di euro dal proprietario di una villa per la quale la sua società aveva eseguito “Lo abbiamo trovato”. Scomparso da tre giorni, la scoperta dei carabinieri. Il proprietario, un uomo di 37 anni, è ora iscritto nel registro degli indagati, essendo l’ultima persona a aver visto l’imprenditore prima della sua scomparsa.

Dopo il ritrovamento del mezzo c’è un enorme alone di mistero che avvolge tutta la vicenda. E mentre le autorità cercano di gettare luce su questo enigma che ha scosso la comunità locale, i familiari di Salvatore Legari sperano per il meglio.

