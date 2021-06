Una morte tanto improvvisa quanto dolorosa sta rattristando non poco milioni di italiani. Poche ore fa è giunta la notizia del decesso di una persona nota, fratello di un vip che ha fatto la storia della musica della nostra Penisola. Se n’è andato ad appena 56 anni ed è stato rinvenuto ormai cadavere all’interno della sua abitazione. Quando sono entrati dunque nella sua casa non c’era più nulla da fare e non è stato possibile fare altro, se non constatare il suo decesso prematuro e inaspettato.

Secondo quanto è trapelato finora, pare che comunque non stesse in buone condizioni di salute da tempo. Gli erano infatti stati riscontrati alcuni problemi al cuore. Bisognerà adesso capire se ci sarà o meno l’autopsia per avere un quadro chiaro e ufficiale sulla sua dipartita, ma le prime ipotesi farebbero riferimento a queste cause. La sua città natale non si aspettava proprio di dover fare i conti con questo lutto, dopo che già suo fratello più famoso aveva gettato tutti nella tristezza alcuni anni fa.

Ad andarsene per sempre è stato Salvatore Daniele, ovvero il fratello di Pino Daniele, il cantante scomparso ormai 6 anni fa proprio per problematiche cardiache. Il suo corpo è stato trovato nella sua abitazione, situata nel centro storico della città di Napoli. La vita di Salvatore Daniele è stata ovviamente legata a suo fratello, anche perché è stato protagonista di uno dei suoi primi album. Il 56enne era stato il volto dell’album ‘Terra Mia’. Quest’ultimo riscosse un successo davvero incredibile e meraviglioso.





Soltanto due anni fa il nome di Salvatore Daniele venne alla ribalta perché erano state fatte girare alcune indiscrezioni, che riferivano della messa all’asta dell’abitazione di Pino Daniele, nella quale quest’ultimo era cresciuto da piccolo. L’altro fratello di Pino e Salvatore, Nello, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un’immagine a lutto. Sono tantissime le persone che gli stanno scrivendo dei messaggi in memoria del parente stretto, che è morto in queste ore nella città partenopea.

Pino Daniele morì esattamente il 4 gennaio del 2015 a causa di un attacco di cuore, avvenuto nella sua casa di Orbetello. Nonostante fu ricoverato all’ospedale ‘Sant’Eugenio’ di Roma, sopraggiunse la morte per la gravità della situazione. Il 6 gennaio ben 100 mila persone lo commemorarono in Piazza del Plebiscito, cantando i suoi brani più celebri che lo avevano reso un grande.