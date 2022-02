Un grave lutto ha sconvolto la città di Caserta. Salvatore Brodella non ce l’ha fatta ed è morto a 45 anni, dopo aver combattuto contro una bruttissima malattia, che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Subito dopo il diffondersi della pessima notizia, sono arrivati tantissimi messaggi sui social network da parte di coloro che lo conoscevano. Era molto noto e apprezzato perché era un imprenditore. In particolare, gestiva uno stabilimento balneare che in estate era molto frequentato.

Salvatore Brodella era precisamente il titolare di un’impresa balneare di Mondragone, il ‘Lido Dragon Beach’, localizzato esattamente sulla strada Domiziana. Nessuno voleva credere a questa drammatica scomparsa, ma il male è stato troppo devastante e più forte di lui e non è stato in grado di superare le fasi più difficili. I medici avevano comunque subito capito che non si potesse fare molto per lui, infatti la sua malattia era considerata senza cura e purtroppo l’epilogo più drammatico è diventato reale.

Uno dei primi a manifestare tutto il suo dolore e a ricordare la figura dell’imprenditore Salvatore Brodella è stato il vicepresidente nazionale del sindacato balneari, Salvatore Trinchillo: “Era un ragazzo sempre disponibile, propositivo e garbato. Ci lascia giovanissimo Salvatore Brodella di Mondragone. Oggi è una giornata triste, i balneari sono tutti affranti per questa notizia”. Il 45enne aveva scoperto di essersi ammalato solamente qualche mese fa e ora se n’è andato purtroppo per sempre.





Anche i suoi genitori erano noti in zona e si chiamano Michele Brodella e Maria Pezzella. L’estremo saluto con la celebrazione dei funerali di Salvatore Brodella si svolgerà nella giornata di sabato 26 febbraio nella basilica ‘M.SS. Incaldana’ di Mondragone. Oltre ai suoi genitori, a dirgli addio sono stati la sorella, il cognato, la nipote, gli zii e tutti i parenti e amici. Un dolore indescrivibile per tutti e alcuni di loro sui social network hanno voluto esprimere dei pensieri commossi in sua memoria.

Questi dunque alcuni messaggi per Salvatore Brodella: “Ciao Salvatore, riposa in pace”, “L’associazione Quartiere Piazza esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del carissimo amico Salvatore Brodella. L’associazione tutta esprime la propria vicinanza, ciao Salvatore”, “Che destino crudele, ciao Salvatore”, “Ciao amico mio, per noi è un dolore immenso”.