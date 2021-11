Uccide la moglie 67enne in casa, l’omicidio scoperto dal figlio. Poi arrivano i carabinieri: “Era disperato”

Salto di Montese, orrore in casa. Una vera tragedia accaduta ancora nel Modenese, quella che ha visto l’omicidio di Anna Bernardi, 67 anni, compiuto per mano del marito, Grazio Lancellotti, 71 anni. Il terzo drammatico episodio di inaudita violenza negli ultimi tre giorni, dopo la strage familiare di Sassuolo e la morte dell’anziana madre, Milena Calanchi.

Una tragedia quella che ha colpito la famiglia residente nella villetta di via Fucina. A scoprire cosa stesse accadendo in casa, il figlio della coppia di anziani coniugi, attraverso le telecamere di sicurezza interne. Si apprende sulle pagine de La Gazzetta di Modena, che l’uomo dopo ripetute telefonate senza risposta, si è collegato con la telecamera via web scoprendo poi la tragedia.

Scatta l’allarme lanciato ai soccorsi del 118, ai carabinieri e ai vigili del fuoco, poi la conferma della morte della 67enne non appena raggiunta l’abitazione. Anna Bernardi sarebbe stata colpita più volte da alcune coltellate inferte per mano del marito, ex autista di autobus in pensione, colpito da Alzheimer.





Grazio, non appena tolto la vita alla moglie, avrebbe successivamente rivolto la lama verso se stesso cercando di togliersi la vita. “A nome mio e dell’intera comunità esprimo il mio più sentito cordoglio e la vicinanza ai familiari e ai conoscenti della vittima della tragedia in località Fucina a Salto di Montese” ha dichiarato il sindaco.

All’arrivo dei soccorsi, una scena terribile agli occhi degli inquirenti. Anna priva di vita, mentre Grazio ancora vivo, trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale di Baggiovara. Sull’esatta dinamica della tragedia, saranno i carabinieri a proseguire nelle indagini sul caso. La vittima pare soffrisse da diverso tempo di un grave stato depressivo.

Ad assisterla per anni, Grazio, a sua volta colpito da Alzheimer. Una situazione, dunque, che con il passare del tempo sarebbe diventata sempre più difficile da sopportare psicologicamente. Una forte tensione avrebbe portato Grazio a perdere il controllo per poi decidere il gesto definito a scapito proprio e della moglie. Ma su questo si attendono riscontri sul caso.